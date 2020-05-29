В марте для всех автомобилей из ЕАЭС ввели специальный код региона – 18. На леворульные авто из Армении он распространятся не будет, передает Informburo.kz.

документ, удостоверяющий личность;

документы об уплате сбора за государственную регистрацию в размере 0,25% МРП и государственных пошлин;

СРТС и ГРНЗ на транспортные средства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Автомобилям с левым рулём, зарегистрированным на граждан Республики Казахстан в Армении и ввезённым в РК до 1 февраля 2020 года, будут присваиваться жёлтые госномера серии А с четырьмя цифрами и кодом региона, где машина ставится на учёт, сообщается в приказе министра внутренних дел РК. В проекте этого приказа предусматривалось, что на госномерах автомобилей из Армении будет указан номер региона 18, который ввели специально для автомобилей из ЕАЭС. С 1 июня по 1 сентября могут зарегистрировать леворульные автомобили, которые до 1 февраля 2020 года ввезли из Армении. Общая сумма платежа составляет 11 946 тенге. Для регистрации нужно предоставить следующие документы:Армянские номера и СРТС нужно сдать в спецЦОН, вместо них автовладелец получит жёлтые номерные знаки и техпаспорт с пометкой "Не подлежит к регистрации на иное лицо". Оригиналы регистрационных документов и ГРНЗ, выданные в Армении, будут храниться по месту регистрации транспортного средства до принятия автовладельцем решения о постановке на постоянный учёт в РК или вывозе за пределы страны.