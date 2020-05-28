Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 28 мая в цехе №4 АО «АЗХС» при производстве очистных работ внутри 50-кубового бака в результате нарушения техники безопасности погибли 4 рабочих, 2 человека в тяжелом состоянии госпитализированы в БСМП. - Сообщение о том, что на территории Актюбинского завода хромных соединений погибли рабочие, стало известно сегодня, 28 мая в 13.20. Предварительно известно, что с утра рабочие проводили очистку 50-кубового бака. Затем увидели повреждение механизма, решили наладить. Сначала спустился один человек, за ним еще трое. К сожалению, они погибли. Это рабочие завода. Еще два человека в тяжелом состоянии были госпитализированы, - рассказали в полиции. По данному факту ДП области начато досудебное расследование по статье 156 ч 4 УК РК «Нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работают сотрудники департаментов полиции и ЧС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.