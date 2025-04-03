Более тысячи водителей оштрафовали в Павлодаре за опасные маневры

С начала года за нарушение правил маневрирования к административной ответственности привлекли 1194 водителя.

Свыше тысячи водителей нарушили правила маневрирования в Павлодаре, сообщает Polisia.kz.

— Стремясь сократить путь или по невнимательности, водители неправильно перестраиваются, разворачиваются в запрещенных местах и паркуются там, где это запрещено законом. С начала года за нарушение правил маневрирования к административной ответственности привлекли 1194 водителя, — сообщается на сайте МВД РК.

Например в Павлодаре на улице Естая полицейские заметили автомобиль Mazda, водитель которого при перестроении на улицу Малайсары Батыра не подал нужный сигнал. За это ему предстоит выплатить штраф.