Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Более тысячи водителей оштрафовали в Павлодаре за опасные маневры

С начала года за нарушение правил маневрирования к административной ответственности привлекли 1194 водителя.
Кристина Кобина
Более тысячи водителей оштрафовали в Павлодаре за опасные маневры

Свыше тысячи водителей нарушили правила маневрирования в Павлодаре, сообщает Polisia.kz.

— Стремясь сократить путь или по невнимательности, водители неправильно перестраиваются, разворачиваются в запрещенных местах и паркуются там, где это запрещено законом. С начала года за нарушение правил маневрирования к административной ответственности привлекли 1194 водителя, — сообщается на сайте МВД РК.

Главный баннер

Например в Павлодаре на улице Естая полицейские заметили автомобиль Mazda, водитель которого при перестроении на улицу Малайсары Батыра не подал нужный сигнал. За это ему предстоит выплатить штраф.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article