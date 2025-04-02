Больше 370 тысяч детей пойдут в школу в этом году

Дети с 6 лет могут пойти в школу — по заявлению родителей.

С 1 апреля по 31 августа 2025 года в Казахстане будет идти приём документов для поступления в первый класс. По данным Министерства просвещения, за парты сядут более 370 тысяч первоклассников.

Дети с 6 лет могут пойти в школу — по заявлению родителей. Подать документы можно через приложение eGov mobile, на портале электронного правительства или лично в школе. Для этого в каждой школе работают приёмные комиссии.

В этом году подать заявку через eGov стало проще. Родителям больше не нужно прикреплять медицинские справки вручную — информация загружается автоматически из «Паспорта здоровья ребёнка» и «Карты прививок». Если этих данных нет, можно загрузить скан-копии.

Теперь можно легко отслеживать статус заявки и при необходимости — отозвать её в один клик. Заявки принимаются в будние дни, кроме выходных и праздников. Рассматриваются они в течение одного рабочего дня.