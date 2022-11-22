Больше половины расходов казахстанцев составляют продукты - аналитики

Это связывают с ростом цен. Аналитическая служба «Атамекен» сообщила, что по данным Бюро национальной статистики, доля расходов на продовольственные товары в общих затратах населения выросла с 44,7% в 2015 году до 51,4% по итогам второго квартала текущего года. - Один из ключевых факторов, влияющих на рост данного показателя, - это то, что цены на продовольственные товары растут быстрее, чем реальные заработные платы казахстанцев. По состоянию на конец второго квартала 2022 года, рост цен на продукты составил 18,7%, а рост заработной платы - 8,9%, - отмечают аналитики. Отмечаются небольшие изм