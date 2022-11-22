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Социум

Больше половины расходов казахстанцев составляют продукты - аналитики

Это связывают с ростом цен. Аналитическая служба «Атамекен» сообщила, что по данным Бюро национальной статистики, доля расходов на продовольственные товары в общих затратах населения выросла с 44,7% в 2015 году до 51,4% по итогам второго квартала текущего года. - Один из ключевых факторов, влияющих на рост данного показателя, - это то, что цены на продовольственные товары растут быстрее, чем реальные заработные платы казахстанцев. По состоянию на конец второго квартала 2022 года, рост цен на продукты составил 18,7%, а рост заработной платы - 8,9%, - отмечают аналитики. Отмечаются небольшие изм
Дана Рахметова
Больше половины расходов казахстанцев составляют продукты - аналитики
Это связывают с ростом цен.
Ажиотаж или реальная цена: на что ещё повысились цены в Уральске
Ажиотаж или реальная цена: на что ещё повысились цены в Уральске
Аналитическая служба «Атамекен» сообщила, что по данным Бюро национальной статистики, доля расходов на продовольственные товары в общих затратах населения выросла с 44,7% в 2015 году до 51,4% по итогам второго квартала текущего года.
- Один из ключевых факторов, влияющих на рост данного показателя, - это то, что цены на продовольственные товары растут быстрее, чем реальные заработные платы казахстанцев. По состоянию на конец второго квартала 2022 года, рост цен на продукты составил 18,7%, а рост заработной платы - 8,9%, - отмечают аналитики.
Отмечаются небольшие изменения в предпочтениях казахстанцев. В рационе среднего гражданина стало больше мяса (+0,8 килограмма в месяц), молочных продуктов (+0,8 килограмма в месяц), сахара, сладкого и фруктов (+0,2 килограмма). При этом отмечается сокращение потребления овощей (-0,8 килограмма), масла и жиров (-0,2 килограмма). Стоит отметить, что чем более развита и богата страна, тем меньшую долю расходов население выделяет на продукты. В 2020 году в рейтинге стран по расходам на еду Казахстан занял 96-е место из 104, расположившись между Угандой и Камеруном. Лидер - США, там население тратит на еду только 6,4% от своего заработка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан продукты

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