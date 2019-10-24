Большегруз с двумя прицепами сгорел в Уральске (фото)

Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, вызов на пульт станции противопожарной службы поступил в 22.03. – Горела кабина автомобиля марки "МАЗ" и два полуприцепа. Пожар был ликвидирован в 22.22. На месте работали девять пожарных и три единицы техники. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются, - сообщил Ерлан Турегелдиев. Стоит отметить, что с начала года в области сгорели 82 автомашины, среди которых 61 легковушка, 11 грузовых авто, один автобус, семь сельхозтехники и два экскаватора.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.