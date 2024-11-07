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Происшествия Социум

Большегруз упал на бок после столкновения с легковушкой на мосту в Уральске

Большегруз упал на бок после столкновения с легковушкой на мосту в Уральске.
Кристина Кобина
Большегруз упал на бок после столкновения с легковушкой на мосту в Уральске

Большегруз с щебнем упал на бок после столкновения с легковушкой на мосту в Уральске. Также МАЗ снёс ограждение, а щебень высыпался. 

По данным департамента полиции ЗКО, авария произошла 6 ноября в 20:25. Водитель МАЗа ехал по автодороге Подстепное — Меловые горки. На мосту он не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Lada.

— В результате ДТП владельцам транспортных средств причинён материальный ущерб. В отношении водителя большегруза составили административный протокол по статье 610 КоАП РК. Материал направили в суд для принятия решения, — пояснили в полиции.

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