Большегруз упал на бок после столкновения с легковушкой на мосту в Уральске

Большегруз упал на бок после столкновения с легковушкой на мосту в Уральске.

Большегруз с щебнем упал на бок после столкновения с легковушкой на мосту в Уральске. Также МАЗ снёс ограждение, а щебень высыпался.

По данным департамента полиции ЗКО, авария произошла 6 ноября в 20:25. Водитель МАЗа ехал по автодороге Подстепное — Меловые горки. На мосту он не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Lada.