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Происшествия Социум

Будут ли вскрывать асфальт на проспекте Абулхаир хана из-за аварии на коллекторе в Уральске

Авария на канализационном коллекторе уже подтопила подвалы трех многоэтажных домов, передает портал "Мой ГОРОД". Авария на канализационном коллекторе диаметром 700 мм произошла вчера, 26 ноября. Из-за аварии коммунальщикам пришлось перекопать небольшой участок дороги по улице С.Тюленина, который, кстати, был выложен в этом году. В акимате Уральска тогда рассказали, что из-за аварии изменится движение на девяти автобусных маршрутах. По словам директора ТОО "Батыс су арнасы" Ануара Аркенова, авария на канализационном трубопроводе произошла на пересечении проспекта Абулхаир хана и улицы С.Тюленин
Дана Рахметова
Будут ли вскрывать асфальт на проспекте Абулхаир хана из-за аварии на коллекторе в Уральске
Авария на канализационном коллекторе уже подтопила подвалы трех многоэтажных домов, передает портал "Мой ГОРОД". 
Будут ли вскрывать асфальт на проспекте Абулхаир хана из-за аварии на коллекторе в Уральске
Будут ли вскрывать асфальт на проспекте Абулхаир хана из-за аварии на коллекторе в Уральске
Авария на канализационном коллекторе диаметром 700 мм произошла вчера, 26 ноября. Из-за аварии коммунальщикам пришлось перекопать небольшой участок дороги по улице С.Тюленина, который, кстати, был выложен в этом году. В акимате Уральска тогда рассказали, что из-за аварии изменится движение на девяти автобусных маршрутах. По словам директора ТОО "Батыс су арнасы" Ануара Аркенова, авария на канализационном трубопроводе произошла на пересечении проспекта Абулхаир хана и улицы С.Тюленина.
- Данный трубопровод эксплуатируется с 1971 года. Верхняя часть трубы сгнила, произошло обрушение. Вода, земля, глина попали в трубопровод, он сейчас забит, из-за чего и происходит подтопление подвалов трех домов. Мы приняли решение не отключать водоснабжение. Для этого осуществляли перекачку воды, чтобы понизить давление, - рассказал Ануар Аркенов.
Директор предприятия сообщил, что они надеются завершить аварийно-восстановительные работы за выходные дни. Между тем, по словам заместителя акима Уральска Мираса Мулкая, протяженность канализационных сетей в городе составляет  377 км, из которых более 60% изношены. Реконструкцию канализационных коллекторов, КНС, ПНС, водопроводных сетей и разработку подземных скважин планируют осуществить в рамках Комплексного плана развития. Отметим, что речь речь идет о 35 млрд тенге.
- Уже разработаны проектно-сметные документации на порядка 20 млрд тенге. Проекты в настоящее время проходят государственную экспертизу и надеемся, что в начале следующего года работа по ним начнется, - сообщил Мирас Мулкай.
Он добавил, что разрезать асфальт на только отремонтированном проспекте Абулхаир хана не планируют. Напомним, проспект Абулхаир хана отремонтировали эти летом. Подрядчиком выступила дорожно-строительная компания ТОО «Приоритет». Отключения воды стали уже "визитной карточкой" Уральска после аварийных дорог и изношенных электросетей. Практически каждую неделю то один, то другой микрорайоны города остаются без воды.
Будут ли вскрывать асфальт на проспекте Абулхаир хана из-за аварии на коллекторе в Уральске
Будут ли вскрывать асфальт на проспекте Абулхаир хана из-за аварии на коллекторе в Уральске
Будут ли вскрывать асфальт на проспекте Абулхаир хана из-за аварии на коллекторе в Уральске
Будут ли вскрывать асфальт на проспекте Абулхаир хана из-за аварии на коллекторе в Уральске
Будут ли вскрывать асфальт на проспекте Абулхаир хана из-за аварии на коллекторе в Уральске
Будут ли вскрывать асфальт на проспекте Абулхаир хана из-за аварии на коллекторе в Уральске
Будут ли вскрывать асфальт на проспекте Абулхаир хана из-за аварии на коллекторе в Уральске
Будут ли вскрывать асфальт на проспекте Абулхаир хана из-за аварии на коллекторе в Уральске
Будут ли вскрывать асфальт на проспекте Абулхаир хана из-за аварии на коллекторе в Уральске
Будут ли вскрывать асфальт на проспекте Абулхаир хана из-за аварии на коллекторе в Уральске
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авария коллектор воды

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