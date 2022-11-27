Будут ли вскрывать асфальт на проспекте Абулхаир хана из-за аварии на коллекторе в Уральске

- Данный трубопровод эксплуатируется с 1971 года. Верхняя часть трубы сгнила, произошло обрушение. Вода, земля, глина попали в трубопровод, он сейчас забит, из-за чего и происходит подтопление подвалов трех домов. Мы приняли решение не отключать водоснабжение. Для этого осуществляли перекачку воды, чтобы понизить давление, - рассказал Ануар Аркенов.Директор предприятия сообщил, что они надеются завершить аварийно-восстановительные работы за выходные дни. Между тем, по словам заместителя акима Уральска Мираса Мулкая, протяженность канализационных сетей в городе составляет 377 км, из которых более 60% изношены. Реконструкцию канализационных коллекторов, КНС, ПНС, водопроводных сетей и разработку подземных скважин планируют осуществить в рамках Комплексного плана развития. Отметим, что речь речь идет о 35 млрд тенге.
- Уже разработаны проектно-сметные документации на порядка 20 млрд тенге. Проекты в настоящее время проходят государственную экспертизу и надеемся, что в начале следующего года работа по ним начнется, - сообщил Мирас Мулкай.Он добавил, что разрезать асфальт на только отремонтированном проспекте Абулхаир хана не планируют. Напомним, проспект Абулхаир хана отремонтировали эти летом. Подрядчиком выступила дорожно-строительная компания ТОО «Приоритет». Отключения воды стали уже "визитной карточкой" Уральска после аварийных дорог и изношенных электросетей. Практически каждую неделю то один, то другой микрорайоны города остаются без воды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фотографии Медета МЕДРЕСОВА