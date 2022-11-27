Будут ли вскрывать асфальт на проспекте Абулхаир хана из-за аварии на коллекторе в Уральске

Авария на канализационном коллекторе уже подтопила подвалы трех многоэтажных домов, передает портал "Мой ГОРОД". Авария на канализационном коллекторе диаметром 700 мм произошла вчера, 26 ноября. Из-за аварии коммунальщикам пришлось перекопать небольшой участок дороги по улице С.Тюленина, который, кстати, был выложен в этом году. В акимате Уральска тогда рассказали, что из-за аварии изменится движение на девяти автобусных маршрутах. По словам директора ТОО "Батыс су арнасы" Ануара Аркенова, авария на канализационном трубопроводе произошла на пересечении проспекта Абулхаир хана и улицы С.Тюленин