Цены на квартиры в Казахстане: где дешевле, а где дороже

В последние годы рынок недвижимости в Казахстане демонстрирует устойчивый рост, что обусловлено как экономическими факторами, так и повышенным интересом со стороны населения к улучшению жилищных условий. Цены на жилье в крупных городах, таких как Алматы и Астана, продолжают расти, в то время как в других регионах страны наблюдаются более умеренные изменения.

В последние годы рынок недвижимости в Казахстане демонстрирует устойчивый рост, что обусловлено как экономическими факторами, так и повышенным интересом со стороны населения к улучшению жилищных условий. Цены на жилье в крупных городах, таких как Алматы и Астана, продолжают расти, в то время как в других регионах страны наблюдаются более умеренные изменения.

В этом контексте важно понимать, что стоимость жилья зависит от множества факторов, включая местоположение, тип недвижимости, инфраструктуру и уровень спроса. Krisha.kz изучила актуальные цены предложений на квартиры в разных городах Казахстана.

В целом по стране средние цены на квартиры разной комнатности, учитывая предложения в 20 городах, составляют:

1-комнатная — 13 млн тг;

2-комнатная — 19 млн тг;

3-комнатная — 25 млн тг.

Если вы ищете доступную недвижимость в Казахстане, Кызылорда - это один из самых привлекательных вариантов. Здесь можно найти самые дешевые квартиры в стране, независимо от их формата - будь то однокомнатные, двухкомнатные или даже трехкомнатные квартиры.

1-комнатная — 7.5 млн тг;

2-комнатная — 12 млн тг;

3-комнатная — 16 млн тг.

Кроме Кызылорды, в список самых доступных городов Казахстана также входят Тараз, Талдыкорган и Жезказган. Цена за 1-комнатные квартиры здесь составляет от 9,5 млн до 10,5 млн, 2-комнатные - 14 млн, 3-комнатные - 21–23 млн тенге.

Западные регионы Казахстана, включая города Атырау, Актау, Актобе и Уральск, традиционно имеют более низкие цены на недвижимость по сравнению с крупными центрами. Тем не менее, здесь также можно найти разнообразие предложений, от доступных квартир до более дорогих вариантов, особенно в связи с экономической активностью в нефтегазовой отрасли. Средние цены на жилье в этих городах следующие: 1-комнатные квартиры: от 12 до 15 млн тенге, 2-комнатные квартиры: от 16 до 23 млн тенге, 3-комнатные квартиры: от 25 до 28 млн тенге

Безусловным лидером по ценам на недвижимость в Казахстане является Алматы. Мегаполис, будучи крупнейшим экономическим и культурным центром страны, неизменно привлекает как местных жителей, так и иностранных инвесторов. Высокий спрос на жилье в Алматы, особенно в центральных районах, обусловлен развитой инфраструктурой, удобной транспортной доступностью и многочисленными возможностями для карьерного роста.

Цены на квартиры в Алматы существенно выше, чем в других городах Казахстана.

1-комнатная — 24 млн тг;

2-комнатная — 36 млн тг;

3-комнатная — 44 млн тг.

При этом, в Астане цены на квартиры ниже алматинских:

1-комнатная — 18 млн тг;

2-комнатная — 26.8 млн тг;

3-комнатная — 39.5 млн тг.

На рынке недвижимости Казахстана в последние месяцы наблюдается стабильность цен. По итогам октября 2023 года индекс цен, по данным платформы Krisha.kz, показал рост на 1%, что свидетельствует о легком увеличении стоимости жилья. Это незначительное повышение указывает на сохранение спроса на квартиры, особенно в крупных городах, таких как Алматы и Астана.

Ранее сообщалось, что по данным Бюро национальной статистики, с октября 2023 по октябрь 2024 года стоимость перепродажи квартир на вторичном рынке выросла на 3,9%, а продажа нового жилья подорожала на 2,3%. Аренда благоустроенного жилья выросла на 6,7%. В разрезе регионов больше всего подорожало новое жильё в Таразе (на 8,6%), Актобе (на 7,9%), Талдыкоргане (на 7,2%), а также в Кокшетау и Кызылорде (по 7,1%). На вторичном рынке лидерами роста цен стали Атырау (24,7%) и Астана (11,3%). По аренде жилья самая высокая динамика наблюдается в Уральске (24,2%), Шымкенте (21,9%) и Петропавловске (21%).