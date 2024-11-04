Спецоперация: как эвакуировали казахстанцев из зоны боевых действий в Ливане

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, по поручению президента Касым-Жомарта Токаева и при содействии соответствующих государственных органов была осуществлена эвакуация казахстанцев и членов их семей из Ливана.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, по поручению президента Касым-Жомарта Токаева и при содействии соответствующих государственных органов была осуществлена эвакуация казахстанцев и членов их семей из Ливана.

— Операция проводилась через Стамбул и Дубай. С 17 по 31 октября 2024 года из Бейрута в Астану и Алматы благополучно вернулись 41 человек. Эвакуация была организована с целью защиты прав и интересов граждан Республики Казахстан, оказавшихся в зоне боевых действий, - сообщили в министерстве иностранных дел.

Ранее в посольстве Казахстана в Ливане в связи с эскалацией напряженности в регионе граждан Казахстана вновь призвали соблюдать необходимые меры предосторожности, в частности, строго выполнять все предписания местных властей и свести к минимуму передвижения. Гражданам, проживающим в южной части Ливана и долине Бекаа, рекомендовали рассмотреть возможность временного переезда в относительно безопасные центральные и северные районы страны до нормализации обстановки, либо выезда из Ливана пока доступны коммерческие рейсы.

Напомним, накануне израильская армия сообщила о ликвидации члена военно-воздушного подразделения «Хезболлах» Али Бараката, который участвовал в атаках на Израиль с помощью беспилотников.

Иран 1 октября выпустил множество ракет в сторону Израиля. В МИДе страны назвали эту ракетную атаку беспрецедентной. С этого же времени Израиль проводит наземную операцию против «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки. В результате погибли более 2,8 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, а более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, «Хезболлах» продолжает наземные бои и ракетные обстрелы израильской территории.

Главная цель военной кампании Израиля – создать условия для возвращения 60 тысяч жителей севера, эвакуированных из-за обстрелов, начатых «Хезболлах» в 2023 году в поддержку палестинского движения ХАМАС.