Четвероногий спасатель из Уральска стал призером республиканского конкурса

На базе западного оперативно-спасательного отряда работает спасатель по имени Джесси. Это собака пароды лабрадор, она уже восемь лет верно служит своему человеку.

На базе западного оперативно-спасательного отряда работает спасатель по имени Джесси. Это собака породы лабрадор, она уже восемь лет верно служит своему человеку. Её хозяин - кинолог-спасатель 37-летний Асан Ниязов. Мужчина говорит, что купил Джесси в возрасте четырех месяцев.

– Нашел её по объявлению и купил, принялся её обучать базовым навыкам. В возрасте 1 года и 8 месяцев Джесси получила сертификат в Атырау и с тех пор работает со мной. В отличие от немецких и бельгийских овчарок, собаки породы лабрадор не агрессивны, прекрасно ладят с детьми. Она везде ходит со мной, ездит на машине, мои дети её просто обожают. Редко лежит без дела, всегда носится, играет в игрушки. В еде не прихотлива, - рассказывает Асан Ниязов.

Отметим, что Джесси проводит колоссальную работу в поиске и спасении пропавших без вести людей. Прекрасно ориентируется в лесу, под завалами. К примеру, взрыв в кафе Rizyq, унесший жизни трех человек. Тогда четвероногий спасатель участвовал в поиске людей под завалами разрушенного здания. Тогда ей удалось отыскать человека.

Асан Ниязов говорит, что собаки-спасатели обычно служат до 10-12 лет. Однако всё зависит от физической формы животного. Если она будет так же активна, то срок её службы будет продлеваться. Сейчас Джесси здорова и прекрасно себя чувствует. Совсем недавно она в очередной раз подтвердила свое мастерство и подготовку, став призером II места в "Казспас-2024" в Алматинской области.

В оперативно-спасательном отряде Джесси получает все необходимые прививки и проходит все процедуры. Её здоровье находится под контролем ветеринарного врача. Кстати, зарплату Джесси не получает, ей достаточно корма и игрушек. После того как собака уйдет на пенсию, Асхат Ниязов планирует забрать её к себе, отмечая, что друзей бросать нельзя.

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