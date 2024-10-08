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Социум

Четвероногий спасатель из Уральска стал призером республиканского конкурса

На базе западного оперативно-спасательного отряда работает спасатель по имени Джесси. Это собака пароды лабрадор, она уже восемь лет верно служит своему человеку.
Арайлым Усербаева
Четвероногий спасатель из Уральска стал призером республиканского конкурса

На базе западного оперативно-спасательного отряда работает спасатель по имени Джесси. Это собака породы лабрадор, она уже восемь лет верно служит своему человеку. Её хозяин - кинолог-спасатель 37-летний Асан Ниязов. Мужчина говорит, что купил Джесси в возрасте четырех месяцев. 

– Нашел её по объявлению и купил, принялся её обучать базовым навыкам. В возрасте 1 года и 8 месяцев Джесси получила сертификат в Атырау и с тех пор работает со мной. В отличие от немецких и бельгийских овчарок, собаки породы лабрадор не агрессивны, прекрасно ладят  с детьми. Она везде ходит со мной, ездит на машине, мои дети её просто обожают. Редко лежит без дела, всегда носится, играет в игрушки. В еде не прихотлива, - рассказывает Асан Ниязов. 

Отметим, что Джесси проводит колоссальную работу в поиске и спасении пропавших без вести людей. Прекрасно ориентируется в лесу, под завалами. К примеру, взрыв в кафе Rizyq, унесший жизни трех человек. Тогда четвероногий спасатель участвовал в поиске людей под завалами разрушенного здания. Тогда ей удалось отыскать человека. 

Асан Ниязов говорит, что собаки-спасатели обычно служат до 10-12 лет. Однако всё зависит от физической формы животного. Если она будет так же активна, то срок её службы будет продлеваться. Сейчас Джесси здорова и прекрасно себя чувствует. Совсем недавно она в очередной раз подтвердила свое мастерство и подготовку, став призером II места в "Казспас-2024" в Алматинской области. 

В оперативно-спасательном отряде Джесси получает все необходимые прививки и проходит все процедуры. Её здоровье находится под контролем ветеринарного врача. Кстати, зарплату Джесси не получает, ей достаточно корма и игрушек. После того как собака уйдет на пенсию, Асхат Ниязов планирует забрать её к себе, отмечая, что друзей бросать нельзя. 

 

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