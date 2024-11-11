Четверых детей спасли из горящей квартиры в Актау

Пожар произошел 9 ноября в 27 микрорайоне города, сообщает пресс-служба ДЧС Мангистауской области. По информации ведомства, в квартире на втором этаже загорелась комната. В помещении во время возгорания находились четверо детей: 2024, 2020, 2012 и 2009 годов рождения.

Пожар произошел 9 ноября в 27 микрорайоне города, сообщает пресс-служба ДЧС Мангистауской области. По информации ведомства, в квартире на втором этаже загорелась комната. В помещении во время возгорания находились четверо детей: 2024, 2020, 2012 и 2009 годов рождения.

Площадь горения составила 7 квадратных метров.

— Вызов поступил в 12:39. Силами ДЧС из квартиры с помощью лестницы были спасены дети. В 12:54 пожар ликвидировали. Пострадавших нет, говорится в сообщении ДЧС.

На место происшествия выезжали 12 сотрудников и 4 единицы техники. О причинах возгорания пока не сообщается.

Ранее ужасная трагедия произошла в пятиэтажном доме в Индерском районе Атырауской области. По данным пресс-службы регионального ДЧС, в квартире на втором этаже произошел пожар. Прибывшие пожарные обнаружили в спальне тела двоих детей 10 и 7 лет. Маму детей и одного мужчину госпитализировали в реанимацию. 4 февраля в 02.34 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в отдельностоящем временном строении на территории частного жилого дома в Астане. Площадь пожара составила 30 квадратных метров с последующим обрушением кровли на площади 25 квадратных метров. В ходе тушения пожара обнаружены тела пятерых детей: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. 11 октября пятерых детей нашли под завалами горящего дома в Костанайской области.

В МЧС Казахстана напомнили о важности безопасного обращения с огнем и необходимости присмотра за детьми. Число происшествий, связанных с детскими играми с огнем, остается высоким, и каждая трагедия напоминает о том, как важно принять простые меры предосторожности - не оставлять детей без присмотра, рассказать детям об опасности игры с огнем, убрать спички и зажигалки в недоступное для детей место.