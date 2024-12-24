ЧП в Мангистау: на атомно-энергетическом комбинате погиб рабочий

На производстве в районе 16:00 часов погиб мастер ремонтного цеха, смерть произошла в результате падения трубы.

ЧП произошло на МАЭКе 23 декабря, передает Lada.kz. Как сообщает источник, на производстве в районе 16:00 часов погиб мастер ремонтного цеха, смерть произошла в результате падения трубы.

- По факту нарушения правил охраны труда возбуждено уголовное дело. Назначена экспертиза. Проводится расследование, - пояснили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.

Остальные детали происшествия в полиции не раскрыли.

Напомним, в мае рабочий погиб на заводе в Уральске. По данным пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, его зажало в станке, 51-летний мужчина получил множественные травмы и скончался в карете скорой помощи.