ЧП в Мангистау: на атомно-энергетическом комбинате погиб рабочий

ЧП произошло на МАЭКе 23 декабря, передает Lada.kz. Как сообщает источник, на производстве в районе 16:00 часов погиб мастер ремонтного цеха, смерть произошла в результате падения трубы.
- По факту нарушения правил охраны труда возбуждено уголовное дело. Назначена экспертиза. Проводится расследование, - пояснили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.
Остальные детали происшествия в полиции не раскрыли.
Напомним, в мае рабочий погиб на заводе в Уральске. По данным пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, его зажало в станке, 51-летний мужчина получил множественные травмы и скончался в карете скорой помощи.