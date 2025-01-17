ЧТО ДАЕТ АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕКРУТИНГА

Рекрутинг – это процесс привлечения, отбора и найма кандидатов на вакансии в компании. На портале CleverStaff процедура происходит автоматизировано. Процесс позволяет упростить и ускорить выполнение рутинных процессов – сортировку резюме, отправку уведомлений кандидатам и планирование встреч. Системы автоматизации могут мгновенно обрабатывать заявки и уведомлять кандидатов о статусе их заявок.Плюсы автоматизацииИспользование объективных данных для оценки кандидатов снижает влияние предвзятости и увеличивает разнообразие в команде.Кандидаты могут получать автоматизированные уведомления о статус

Рекрутинг – это процесс привлечения, отбора и найма кандидатов на вакансии в компании. На портале CleverStaff процедура происходит автоматизировано. Процесс позволяет упростить и ускорить выполнение рутинных процессов – сортировку резюме, отправку уведомлений кандидатам и планирование встреч. Системы автоматизации могут мгновенно обрабатывать заявки и уведомлять кандидатов о статусе их заявок.

Плюсы автоматизации

Использование объективных данных для оценки кандидатов снижает влияние предвзятости и увеличивает разнообразие в команде.

Кандидаты могут получать автоматизированные уведомления о статусе их заявки, что повышает уровень обслуживания и информированности.

Использование чат-ботов для ответов на часто задаваемые вопросы претендентов улучшает взаимодействие и снижает нагрузку на HR-отдел.

Автоматизация позволяет легко планировать собеседования, учитывая доступность как кандидатов, так и рекрутеров.

Услуга делает процесс подачи заявок более удобным и интуитивно понятным для кандидатов.

Эффективная процедура найма приводит к снижению затрат на привлечение и обучение новых сотрудников.

Автоматизация рекрутинга не только упрощает и ускоряет процесс найма, но и значительно улучшает его качество.