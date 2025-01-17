ЧТО ДАЕТ АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕКРУТИНГА

Рекрутинг – это процесс привлечения, отбора и найма кандидатов на вакансии в компании. На портале CleverStaff процедура происходит автоматизировано. Процесс позволяет упростить и ускорить выполнение рутинных процессов – сортировку резюме, отправку уведомлений кандидатам и планирование встреч. Системы автоматизации могут мгновенно обрабатывать заявки и уведомлять кандидатов о статусе их заявок.
Плюсы автоматизации
Использование объективных данных для оценки кандидатов снижает влияние предвзятости и увеличивает разнообразие в команде.
Кандидаты могут получать автоматизированные уведомления о статусе их заявки, что повышает уровень обслуживания и информированности.
Использование чат-ботов для ответов на часто задаваемые вопросы претендентов улучшает взаимодействие и снижает нагрузку на HR-отдел.
Автоматизация позволяет легко планировать собеседования, учитывая доступность как кандидатов, так и рекрутеров.
Услуга делает процесс подачи заявок более удобным и интуитивно понятным для кандидатов.
Эффективная процедура найма приводит к снижению затрат на привлечение и обучение новых сотрудников.
Автоматизация рекрутинга не только упрощает и ускоряет процесс найма, но и значительно улучшает его качество.