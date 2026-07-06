Что делать, если нечем платить по кредиту: важная инструкция для заёмщиков в Казахстане

В АРРФР рассказали, как официально запросить у банка реструктуризацию займа и воспользоваться новой цифровой платформой для объединения платежей.

Если вы столкнулись с финансовыми трудностями и не можете вовремя погашать кредит, не стоит дожидаться просрочек и штрафов. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка напомнили, что каждый заёмщик имеет законное право запросить реструктуризацию займа в банке или МФО.

Как подать заявку?

Чтобы кредитор рассмотрел ваше обращение, необходимо подготовить заявление и приложить документы, подтверждающие причины финансовых проблем. Это могут быть справки о потере работы, снижении дохода, болезни или другие обстоятельства, которые временно лишили вас возможности платить по счетам.

Банк или МФО обязаны рассмотреть вашу заявку в течение 15 календарных дней и дать официальный письменный ответ. Итогом может стать:

Снижение суммы ежемесячного платежа;

Предоставление отсрочки;

Изменение графика погашения;

Иной вариант урегулирования или мотивированный отказ.

Если кредитор отказал или предложенные условия вас не устраивают, вы имеете право обратиться к банковскому или микрофинансовому омбудсмену для досудебного урегулирования спора.

В АРРФР подчеркивают: главная ошибка - скрываться от кредитора. Чем раньше вы начнете диалог, тем больше шансов избежать долговой ямы и сохранить кредитную историю.

Напомним, с 1 июля в Казахстане начала работать новая цифровая платформа для тех, у кого есть займы в нескольких организациях одновременно. Сервис позволяет объединить все платежи в один, избавив заёмщика от необходимости вести переговоры с каждым кредитором отдельно.