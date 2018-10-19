О том, как нужно питаться, чтобы не навредить организму, рассказал внештатный главный диетолог Минздрава Пермского края, Игорь Зинец.Диета – это рацион питания для больного человека, который составляют из специально подобранных и особым образом приготовленных продуктов в зависимости от заболевания. Здоровому человеку диета не нужна. Необходимо, чтобы питание было сбалансированным по химическому составу и энергетической ценности.Ещё во времена существования СССР директор института питания академик А.Покровский вывел формулу, согласно которой человеку необходимо получать около 60 веществ: аминокислот, минеральных веществ, витаминов, белков, жиров и углеводов. Рост клеток организма зависит, прежде всего, от поступления белков. Они содержатся в мясе и мясопродуктах, рыбе и рыбных продуктах, молочных продуктах, яйце. Углеводы и жиры используются для покрытия энерготрат человека во время разных видов деятельности. Жиры бывают животными и растительными. Углеводы есть в зернобобовых и хлебобулочных изделиях, овощах, фруктах, ягодах. Простые углеводы содержатся в растительной пище: фруктах, овощах, ягодах. Есть искусственные углеводы, которые есть в сахаре, конфетах и так далее. Если делать выбор между искусственными и натуральными, то, конечно, лучше отдавать предпочтение овощам, фруктам и ягодам.Полноценное по незаменимым веществам, которые должен получить человек в сутки, и правильное по режиму приёма пищи. Главный принцип рационального питания – сколько энергии получил с пищей, столько должен потратить. Например, если вы идёте пешком со скоростью 5 км/ч, вы истратите от 115 до 200 килокалорий в час. Суп без мяса содержит 200 килокалорий. То есть, съев его, вы покроете свои энергозатраты. Буханка хлеба весом 600 граммов даёт 240 граммов углеводов, что составляет в среднем 1200-1400 килокалорий. В 100 граммах колбасы – от 170 до 250 килокалорий. В 200 граммах каши – 200-300 килокалорий. В супе – 250-350 килокалорий. Этот рацион обеспечит суточную потребность в энергии человека, занятым умственным или лёгким физическим трудом. Правда, такое питание не будет рациональным по химическому составу. Соотношение энергозатрат и калорийности продуктов стоит учитывать, если вы хотите сохранить здоровый организм. Очень важно об этом помнить и худеющим.Если человек здоров – это ни к чему. Излишек воды может привести к дополнительной нагрузке на почки и сердце. Если при этом заниматься физическим трудом, то начнётся слишком сильное потоотделение. А если есть проблемы с почками и сердцем, то это негативно повлияет на состояние здоровья.в среднем от 800 до 1000 миллилитров.– от 500 до 600 миллилитров.– 700 миллилитров.- 2300-2700 миллилитров. Эти нормы могут измениться. Если вы, например, вздумаете идти пешком по пустыне Каракум, то, конечно, вам понадобится куда больше воды. Также много пить нужно и инфекционному больному, у которого началась лихорадка. С потом выходит до 3 и более литров влаги.Диетические продукты – специально предназначенные для больных с целью замены традиционных продуктов, запрещённых им по медицинским показаниям. Они отличаются по химическому составу, энергетической ценности и физическим свойствам. Институт питания разработал более 300 таких продуктов: сахарозаменители, пищевые волокна, пектины и так далее. Только особый выбор и специальная кулинарная обработка делает продукты диетическими. Диетической сладкой газированной воды быть не может. Это – рекламный ход для продажи товара.Есть раз в сутки очень вредно для здоровья. И, как следствие, для фигуры. Одни пренебрегают завтраком, другие экономят на обеде. Зато, вернувшись с работы, набрасывается на еду. Это опасно тем, что нагружаются все системы человека: сердечно-сосудистая, нервная. Постепенно развиваются заболевания желудочно-кишечного тракта.. То есть если вы ложитесь спасть в 23.00, то поесть можно в 20.00. Большинство продуктов желудочно-кишечный тракт перерабатывает за 2-3 часа. Есть непосредственно перед сном нежелательно – это вызывает интенсивную работу ЖКТ. В результате человек будет плохо спать, у него могут возникнут головные боли с утра.В соках и правда много полезных веществ. Они покрывают потребность в жидкости и в то же время они богаты углеводами.в свекольном, морковном, апельсиновом, мандариновом клубничном, черешневом, абрикосовом, гранатовом соках.богаты сливовый, грушевый, яблочный, черешневый, виноградный, смородиновый.– арбузный, виноградный, клубничный соки.содержится в цитрусовых соках, соке из чёрной смородины, томатном, клубничном.- в морковном, абрикосовом, томатном. Но, как говориться, есть одно «но». Все эти вещества можно найти в свежем соке, без обработки. Если на упаковке указан срок хранения 2 года, то в нём мало полезного. 