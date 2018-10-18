Фото с сайта BBC.com Предполагаемый преступник, учащийся четвертого курса Владислав Росляков, покончил с собой в библиотеке. При нем находилось ружье и более 150 патронов.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что пострадавшие в основном получили ранения от взрыва бомбы с металлическим наполнением.

- Все мышцы, все мягкие ткани пострадавших в мелких деталях металлических. Эти мелкие элементы приходится вынимать из печени, из кишечника, из мышц, — рассказала она. — Все пациенты перенесли уже операции здесь в Керчи, причем некоторые разноплановые операции — по ушиванию разрывов внутренних органов, по ушиванию кишечника, и при этом сложнейшие переломы, открытые и закрытые, конечностей.

По данным, озвученным Вероникой Скворцовой, погибли 18 человек и ранены 68. Однако позже замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев заявил, что число пострадавших выросло. - Погибших — 20 человек (включая самоубийство 18-летнего предполагаемого преступника Владислава Рослякова). Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного, — заявил он. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ). В Крыму объявлен трехдневный траур.