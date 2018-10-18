В своем выступлении Аскар Жумагалиев детально остановился на пунктах послания и рассказал о мерах по их реализации. Вице-премьер обратил внимание молодежи на возможности в сфере образования, развития инноваций. И призвал быть активными, не упускать своего шанса, когда государство создает самые благоприятные условия. - Дорогие жители города Атырау, как отметил глава государства, мы будем использовать новые достижения для дальнейшего повышения уровня жизни и благосостояния казахстанцев. Для этого мы должны работать вместе и сообща, - сказал вице-премьер. Аким Атырауской области Нурлан Ногаев, в свою очередь, подчеркнул, что жители региона готовы приложить максимум усилий для реализации задач отраженных в Послании главы государства. В ходе рабочего визита заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев посетил ряд проектов, реализуемых в рамках программы "Цифровой Казахстан". Так, в ТОО «Батыс Транзит» он ознакомился с ходом реализации проекта по внедрению «умного» освещения в Атырау, заключающегося в модернизации уличного освещения, как в самом городе, так и в пригородных сельских округах. Аскар Жумагалиев посетил Атырауский лицей «Знания-Инновации», где ознакомился с электронным журналом EduPage, цифровой библиотекой, цифровыми образовательными ресурсами, а также с работами, проводимыми в рамках цифровизации образовательного процесса. Надо сказать, что и в средних общеобразовательных учреждениях области проводится обширная работа по реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». А именно 12 колледжей области подключены к автоматизированной системе. В следующем году планируется внедрение системы "Безопасная школа", также проводится работа по автоматизации приема учащихся в школу. На данный момент, 183 школы уже подключены к электронной системе журналов и дневников, 163 детских сада перешли на автоматизированную систему выдачи путевок в детские сады. Далее заместитель Премьер-Министра РК Аскар Жумагалиев посетил городскую поликлинику №3. Он ознакомился с функционалом информационно-аналитической системы, электронной очередью в поликлиниках, процессом оцифровки сферы здравоохранения, а также проверил доступ к мобильным приложениям. Он отметил, что цифровизация стала хорошим подспорьем в обмене информацией между медработниками и медицинскими организациями. По информации управления здравоохранения, на данный момент в 34 медицинских организациях области работает мобильное приложение, им пользуется свыше 15 тысяч человек. В завершении визита вице-премьер посетил головной офис АО «Эмбамунайгаз», где принял участие в обсуждении пилотного проекта «Глобальная интеллектуальная площадка». По итогам рабочего визита Аскар Жумагалиев дал ответственным лицам ряд конкретных поручений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.