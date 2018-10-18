17 октября состоялось расширенное оперативное совещание ДВД ЗКО по итогам работы за девять месяцев этого года, в котором приняли участие начальники РОВД и ГУВД города Уральск, руководители МПС.

Выяснилось, что по области отмечается снижение количество преступлений и оперативная обстановка по региону остается стабильной. - Так, общее количество зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 10,5%, это меньше на 956 преступлений. На ряду с этим достигнуто снижение числа тяжких и особо тяжких видов преступлений. Количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью сократилось на 12%, изнасилований на 12%, мошенничеств на 4,9%, грабежей на 7,3%, хулиганств на 24%, угонов на 15%, краж чужого имущества на 8,7% и факты скотокрадства сократились на 23%, - заявил Махсудхан АБЛАЗИМОВ. Кроме того, по словам начальника ДВД ЗКО, в области отмечается повышение показателей раскрываемости по всем видам преступлений. - Так, по итогам девяти месяцев департамент полиции ЗКО занимает по республике лидирующее второе место по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, третье место по раскрытию преступлений средней и небольшой тяжести. Достигнута 100% раскрываемость фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований и вымогательств. Из категорий прошлых лет раскрыто 90 преступлений, в том числе 48 краж, 12 мошенничеств, восемь грабежей, семь хулиганств, два разбойных нападения, один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и одно изнасилование, - рассказал Мухсудхан АБЛАЗИМОВ. Стоит отметить, что сотрудниками полиции выявлено 73 наркоправонарушения, в том числе 39 фактов сбыта наркотиков и девять случаев хранения наркотических средств в особо крупном размере. - Ликвидированы четыре наркопритона. Пресечено пять фактов кантробанды наркотиков, выявлено 16 фактов незаконной культивации наркосодержащих растений. Из незаконного оборота изъято свыше 56 килограммов наркотических и психотропных средств, что выше прошлогоднего показателя на 17,5 килограмма, - заявил Махсудхан АБЛАЗИМОВ. Кроме этого, за совершение квартирных краж сотрудники полиции задержали 439 лиц и 22 преступные группы, а за совершение краж скота было задержано 150 лиц и 54 преступные группы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.