Иллюстративное фото с сайта antiterror.ru Целью учений является проверка готовности государственных и правоохранительных органов к деятельности по пресечению актов терроризма. В указанный период времени в отдельных районах г.Атырау будут введены органичительные меры. В этой связи просим жителей и гостей области отнестись с пониманием к проводимым учениям и сохранить спокойствие. - Приносим извинения за причиненные временные неудобства, - обратились к жителям в Атырауском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.