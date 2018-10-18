Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя ДГД ЗКО Темирлан ШОНАЕВ сообщил, что за 9 месяцев в производстве службы экономических расследований находится 162 уголовных дела. СЭР зарегистрировано 107 правонарушений. - Принимаемые меры позволили существенно улучшить качество досудебного расследования, от числа зарегистрированных окончено 60% дел (направлено в суд и прекращено по нереабилитирующим основаниям 98 уголовных правонарушений). Сумма причиненного ущерба по оконченным уголовным делам составила более 2 млрд тенге, из них возмещено 1,5млрд тенге, наложен арест на имущество на общую сумму 500 млн тенге, - рассказал Темирлан ШОНАЕВ. По словам спикера, по фактам уклонения от уплаты налогов направлено в суд уголовное дело в отношении налогоплательщика, который уклонялся от уплаты налогов на общую сумму более 100 млн тенге. Приговором Уральского городского суда руководитель осужден к 5 годам лишения свободы условно. Также выявлено более 20 незаконных игорных заведений. Находилось в производстве 10 уголовных дел. По 7 делам организаторы привлечены к уголовной ответственности. Изъято большое количество техники, в том числе и игровые автоматы. В сфере государственных закупок отмечается высокий уровень финансовых нарушений, неэффективное использование средств государства и выведение их в теневой сектор. - За истекший период 2018 года зарегистрировано 33 преступления в бюджетной сфере, в том числе 8 по программе «Дорожная карта занятости - 2020», 7 - преступления по программе «Агробизнес-2020», 1 - Дорожная карта бизнеса 2020, 1 - "Развитие регионов до 2020 года", 1 - "Благоустройство и озеленение населенных пунктов" и так далее. Общая сумма причиненного ущерба составила 210миллионов тенге, - сообщил Темирлан ШОНАЕВ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.