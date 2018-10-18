Скриншот с видео камеры видеонаблюдения Инцидент произошел в июле этого года в кафе "Сушняк" в селе Курмангазы. Выяснилось, что участниками драки оказались два майора полиции - сотрудники Курмангазинского РОВД в гражданской одежде. Конфликт с хозяином заведения завязался после того, как мужчина попросил оплатить посетителей по счетам, на что полицейские ответили агрессией. В результате владелец кафе был избит, мебель в заведении поломана, счет так и не оплачен, однако дебоширы так и не понесли должного наказания. Как прокомментировали инцидент в пресс-службе ДВД Атырауской области, по данному факту службой собственной безопасности ДВД было возбуждено уголовное дело, которое направлено для рассмотрения в суд Курмангазинского района. - Также проведено служебное расследование по данному факту, виновные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности и уволены из органов внутренних дел, - рассказали в пресс-службе ДВД Атырауской области. FrMddW19o4U