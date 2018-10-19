g5tilDGV8YU 18 октября на городском скотомогильнике состоялось публичное уничтожение рогов сайги, которые были изъяты у браконьеров. На уничтожении присутствовали представители городского акимата, сотрудники ДВД, прокуратуры, сотрудники инспекции комитета лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства. Выяснилось, что казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия в феврале 2018 года отправила во все ДВД республики письма о том, что нужно провести ликвидацию рогов и дереватов сайгаков публично. - Такие мероприятия ранее не проводились. ДВД ЗКО первым откликнулся на нашу просьбу. Публичная ликвидация рогов - это открытая практика во всем мире. Она будет показывать открытость и прозрачность работы государственных служащих. Ведь у общественности есть очень много вопросов, касающиеся ликвидации. Обычно на практике по решению суда все они подлежат ликвидации. Но на самом деле как и где они уничтожаются, и уничтожаются ли вообще - всегда интересовал народ. Мы хотим использовать опыт Западно-Казахстанской области в других областях нашей страны, - заявил координатор информационной компании против незаконной торговли рогами сайгаков Мухит СУТТИБАЕВ. Стоит отметить, что в Казахстане использование, продажа, пересылка, перевозка рогов любых объектов животного мира, внесенных в красную книгу, строго запрещена. - Их можно использовать только в научных целях, то есть можно устанавливать спутниковые ошейники и отслеживать их. В других целях у нас запрещается их ловить (сайгаков - прим. автора), - рассказал Мухит СУТТИБАЕВ. 148 рогов сайги были сожжены, их стоимость на черном рынке оценивается в 68-75 млн тенге. Ущерб, нанесенный государству, составляет около 400 млн тенге. Кроме того, было ликвидировано пять тонн рыбы разного вида, среди которых были рыбы и осетровых пород. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.