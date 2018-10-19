- В августе во время прибытия в Атырау при проверке через специальный компьютерный аппарат на железнодорожном вокзале был задержан сотрудниками полиции. На судебном заседании подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном, - рассказали пресс-службе суда №2 города Атырау.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч.1 ст.287 УК РК - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

- Ему назначен штраф в размере 48 100 тенге, - уточнили в пресс-службе.

Ерлан ОМАРОВ