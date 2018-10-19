Фото предоставлено Анной БИТКУЛОВОЙ Девушка закончила СОШ №20 в городе Уральск и сейчас учится на четвертом курсе Самарского государственного экономического университета. - Общественной деятельностью начала заниматься с первого курса. Сначала студенческая весна в университете, позже начала посещать различные форумы, участвовала в предвыборной компании Самарского губернатора. В общем хваталась за всё, что мне интересно, - рассказывает Анна БИТКУЛОВА. По словам девушки, на втором курсе студентов начали агитировать волонтерство в Чемпионате мира по футболу, Анна сразу подала заявку и её пригласили на собеседование. - Я успешно прошла отбор. Месяц что я пробыла волонтером на чемпионате мира, был одним из лучших в моей жизни. Это невероятные эмоции, знать что ты часть такого масштабного события. Последний день был особо эмоционален. Я тогда участвовала в предматчевой церемонии Швеция-Англия. Мы выносили эмблему FIFA, на середину поля. Во время матча, когда весь стадион кричал, а в пяти метрах от меня стояли футболисты, был волнительным. Даже сейчас я вам рассказываю и меня берёт в приятную дрожь, от пережитых эмоций, - рассказывает Аня. Позже Анна подала заявку на участие чемпионате мира "Формула-1" в Сочи. Туда девушка прошла без собеседования, так как была в списках волонтёров чемпионата мира по футболу. - Конечно, "Формула-1" отличается и организацией, и функционалом мероприятия. Но всего за четыре дня у меня возникло столько положительных эмоций и сейчас возвращаясь с Сочи в Самару на учебу, я имею огромный багаж опыта, друзей со всех точек мира и приятными воспоминаниями, - поделилась девушка. Стоит отметить, что волонтерство не оплачивалось. С каждого мероприятия участникам дарили подарки и грамоты. Но, по словам девушки, для неё волонтерство - это прежде всего отдых. В будущем Анна планирует заниматься активной общественной деятельностью. - Сейчас в приоритете закончить университет и получить диплом. Не люблю загадывать очень далеко в будущее, но на данный момент я готова поехать на следующий чемпионат мира по футболу, посмотрим что будет через 4 года, - добавила Анна.Формула - 1 в Сочи