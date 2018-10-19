Мужчины жили в одной комнате, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Сегодня, 19 октября, в специализированном суде по уголовным делам ЗКО вынесли приговор 71-летнему Хамиту Кужбанову, который обвинялся в убийстве соседа по комнате Жомарта Утегалиева. Судья Бахыт Ермаханов признал Кужбанова виновным в убийстве и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Кроме того, Кужбанов обязан выплатить 500 тысяч тенге в качестве морального вреда дочери погибшего Утегалиева. Как следует из материалов дела, Кужбанов и Утегалиев проживали в одной комнате. 31 июля в 11 часов они начали распивать алкоголь. Около 13 часов между мужчинами возникла ссора. Утегалиев выхватил кухонный нож и замахнулся на Кужбанова. Последний выбил нож из рук потерпевшего, после чего этим же ножом один раз ударил Утегалиева. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, Жомарт Утегалиев умер от колото-резаной раны в грудную клетку с повреждением сердца. На суде Хамит Кужбанов вину не признал. Между тем, многочисленные свидетели показали именно на него. Также по словам судья Ермаханова, погибший был инвалидом по зрению, кроме того, у него отсутствовала стопа, и он не представлял угрозы Утегалиеву. Последний зная об этом совершил преднамеренное убийство. После оглашения приговора подсудимый выкрикнул "Спасибо вам! Дай бог вам здоровья!" в адрес судьи. По словам дочери потерпевшего, приговором она удовлетворена. - Родители развелись. Отец с нами не жил. Позже я оказалась в детском доме. Я выпускница детдома. С отцом мы общались, виделись. Взять к себе я его не могла, у меня нет своего жилья. Я живу на съемной квартире, - сообщила женщина. Напомним, преступление произошло в июле нынешнего года. Один постоялец дома престарелых и инвалидов ударил другого ножом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.