Подсудимые попросили прощения у подсудимой стороны, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Дело возбудили против руководителя ТОО «Жанабек Серсис» Кенена Жанабекова, чья компания обслуживала дом, и механика Жарылкасына Акжанова, который незадолго до трагедии ремонтировал злополучный лифт.
Их обвинили по ст. 306, ч.3. Ук РК «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На время следствия и судебного разбирательства обвиняемые находились на свободе, под подпиской о невыезде. Прокурор запросил обоим по 4 года лишения свободы.
Родственники Айзат Абдисамат сказали на суде, что Кенен Жанабеков возместил им моральный вреда, и попросили дать ему наказание, не связанное с лишением свободы. С механика Жарылкасына Акжанова пострадавшие потребовали в качестве возмещения морального вреда 5 миллионов тенге и попросили наказать его согласно закону.
Кенен Жанабеков сказал в последнем слове, что сожалеет, что на его участке такое произошло. Выразил соболезнования родным погибшей.
- Я как мог просил прощения. Это горе, но я не причастен. Меня не было во время ремонта. Но признаю: где-то я допустил ошибку. Техпаспортов не было, освидетельствование не проводили, но это не могло причинить вред человеку. Старые лифты до сих пор везде работают. После проверок таких выявили много. Мы как могли работали для людей, чтобы они могли подняться на верхние этажи. Там есть старики, инвалиды. Я до сих пор в шоке. Я где-то допустил ошибку, но надеюсь на справедливое решение, - сказал он в последнем слове.
Механик Жарылкасын Акжанов плакал в суде, объяснял, что перенес операцию на сердце, болен, у него дочь, такая же как погибшая Айзат, и ему жаль ее и ее маленькую дочь.
- Когда меняли трос на лифте, Кенен (руководитель обслуживающей компании – прим.автора) принял работы, претензий не имел. Я ушел домой. То, что перемычки на лифте менял я, не доказано, - сказал он.
Эксперты написали в акте, что причиной трагедии стали детали 201 и 201А на лифте. Один из свидетелей показал в суде, что видел, как перемычки ставил механик. И после гибели женщины он просил не говорить его об этом следователям. За молчание предлагал хорошо оплачиваемую работу.
Решением суда Жарылкасын Акжанов был приговорен к 4 годам лишения свободы. Он был взят под стражу в зале суда. Руководитель ТОО «Жанабек Серсис» Кенен Жанабеков был приговорен к 4 годам лишения свободы условно.
Трагедия случилась 4 апреля в многоэтажке Актобе. Женщину буквально раздавило
. Лифт поехал до того как она вошла в кабину полностью. Подъемный механизм остановился не доехав до 2-го этажа. Все произошло на глазах 3-летней дочери Айзат Абдисамат – телеведущей областного телевидения. Она скончалась от сдавления грудной клетки и живота, разрыва внутренних органов.
Азамат АКЫЛ