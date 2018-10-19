Первый объект посещения – строительная площадка, где возводится новый девятиэтажный дом по улице Скоробогатова на месте снесенных двухэтажных домов. - Дом рассчитан на 56 квартир, восемь двухкомнатных, восемь четырехкомнатных и 40 трехкомнатных. Срок строительства – до декабря 2019 года, - заявил прораб «ТОО «СВС Батыс курылыс» Василий ЕНИН. Аким ЗКО Алтай Кульгинов потребовал от подрядчиков заранее продумать о подъездных путях и местах для парковки автомобилей. - Двор должен быть благоустроен. С двух сторон здесь находятся торговые центры. Нужно продумать вопрос с парковкой, - отметил глава региона. Еще один объект – аварийные дома по проспекту Евразия. Здесь подрядчик до сих пор ведет переговоры с жильцами. - Мы нашли подрядчика. Вы должны с ним договариваться. Старые аварийные дома снесем и на их месте построим новые. Вы получите возможность переехать в новые квартиры, - сказал аким ЗКО Алтай Кульгинов жильцам. В завершение глава региона вместе с акимом города посетили строительную площадку, где возводится дом по улице Гагарина, 1/1. Жилье обещают сдать до конца 2018 года. Подрядчиком является ТОО «Караванный путь». - Сейчас в городе реализуется работа по трем программам – «Нурлы жер», государственно-частного партнерства и строительства жилья на частные инвестиции. В Уральске уже снесено 10 ветхих домов. До конца года будут снесены еще семь. Строятся 1200 квартир. Часть из них будут предоставлены жителям аварийных домов, часть участникам программы 7-20-25, - отметил аким г. Уральска Мурат МУКАЕВ. Аким региона Алтай КУЛЬГИНОВ потребовал от подрядчиков применять в строительстве местные материалы и не забывать о благоустройстве прилегающих территорий. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Руслан АЛИМОВ Фото автора