К суровой зиме готовятся коммунальные службы Уральска
670 сотрудников "Жайык Таза Кала" и 118 единиц техники будут работать в круглосуточном режиме в зимний период, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 19 октября, аким города Мурат МУКАЕВ проверил готовность техники предприятия "Жайык Таза Кала" к зимнему периоду. Выяснилось, что около 670 работников и 110 единиц техники будут работать в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить чистоту и порядок на улицах города.
- Я работаю в этой организации 22 года. Зимой чистим снег не только на городских улицах, но и в поселке Круглоозерное, Серебряково. Спецодежда нам выдается. Техника тоже в хорошем состоянии. Ухаживаем сами, ремонтируем. В прошлом году зима была снежная. В этом году тоже так планируем работать, - рассказал сотрудник "Жайык Таза Кала" Павел ЖЕРДЕЦКИЙ.
Стоит отметить, что техника в последний раз обновлялась в 2014 году и предприятием уже подготовлено необходимое количество топлива на весь зимний период.
- Техника предприятия на 100% готова к зиме. Закуплено 500 тонн дизельного топлива, 25 тонн бензина марки АИ-92, 400 тысяч литров газа. На случай гололеда подготовлено более 14 тысяч кубов пескосоляной смеси. Рабочие будут трудиться в две смены. Зарплата выдается вовремя, - заявил директор ТОО "Жайык Таза Кала" Асылбек САККАЗОВ.
Аким города отметил, что синоптики в этом году прогнозируют суровую и снежную зиму и все коммунальные службы города должны быть на 100% подготовленными к непогоде.
- В прошлый зимний период в городе не было зарегистрировано аварийных ситуаций. ТОО "Жайык Таза Кала" достойно справилось с поставленными задачами. Этот год тоже не должен быть исключением, - заявил Мурат МУКАЕВ.
Напомним, синоптики рассказали о том, какой будет предстоящая зима. Так, по данным метеорологов зима в Казахстане будет снежной.
- Согласно долгосрочному прогнозу, зима в Казахстане ожидается ранней и снежной. В конце ноября следует ожидать ощутимые морозы», - говорится в сообщении "РГП "Казгидромет".
По словам директора гидрометцентра Марины Шмидт, уже в конце ноября в северной половине Казахстана ночью температура воздуха понизится до 30 мороза, днем до 15 мороза. В южной половине ночью ожидается до минус 15, днем до 5 мороза. Ноябрь ожидается осадочным и ветреным, в утренние и ночные часы с туманами и гололедными явлениями. Образование устойчивого снежного покрова ожидается: на севере, востоке и центре Казахстана - в середине ноября; на юге и западе Казахстана - во второй половине декабря. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков в декабре частое вторжение холодных воздушных масс с районов арктических морей обусловит холодную и снежную погоду в восточной половине республики, а в западной половине, с выносом теплых воздушных масс, ожидается теплая (выше нормы на 1°С) и малоснежная погода.
Январь 2018 года, по данным синоптиков, будет малоснежным и холодным, что обусловлено господством Азиатского антициклона. В феврале ожидаются обильные снегопады, сильные ветра и метели.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!