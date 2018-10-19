Сегодня, 19 октября, аким города Мурат МУКАЕВ проверил готовность техники предприятия "Жайык Таза Кала" к зимнему периоду. Выяснилось, что около 670 работников и 110 единиц техники будут работать в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить чистоту и порядок на улицах города. - Я работаю в этой организации 22 года. Зимой чистим снег не только на городских улицах, но и в поселке Круглоозерное, Серебряково. Спецодежда нам выдается. Техника тоже в хорошем состоянии. Ухаживаем сами, ремонтируем. В прошлом году зима была снежная. В этом году тоже так планируем работать, - рассказал сотрудник "Жайык Таза Кала" Павел ЖЕРДЕЦКИЙ. Стоит отметить, что техника в последний раз обновлялась в 2014 году и предприятием уже подготовлено необходимое количество топлива на весь зимний период. - Техника предприятия на 100% готова к зиме. Закуплено 500 тонн дизельного топлива, 25 тонн бензина марки АИ-92, 400 тысяч литров газа. На случай гололеда подготовлено более 14 тысяч кубов пескосоляной смеси. Рабочие будут трудиться в две смены. Зарплата выдается вовремя, - заявил директор ТОО "Жайык Таза Кала" Асылбек САККАЗОВ. Аким города отметил, что синоптики в этом году прогнозируют суровую и снежную зиму и все коммунальные службы города должны быть на 100% подготовленными к непогоде. - В прошлый зимний период в городе не было зарегистрировано аварийных ситуаций. ТОО "Жайык Таза Кала" достойно справилось с поставленными задачами. Этот год тоже не должен быть исключением, - заявил Мурат МУКАЕВ. Напомним, синоптики рассказали о том, какой будет предстоящая зима. Так, по данным метеорологов- Согласно долгосрочному прогнозу, зима в Казахстане ожидается ранней и снежной. В конце ноября следует ожидать ощутимые морозы», - говорится в сообщении "РГП "Казгидромет". По словам директора гидрометцентра Марины Шмидт, уже в конце ноября в северной половине Казахстана ночью температура воздуха понизится до 30 мороза, днем до 15 мороза. В южной половине ночью ожидается до минус 15, днем до 5 мороза. Ноябрь ожидается осадочным и ветреным, в утренние и ночные часы с туманами и гололедными явлениями. Образование устойчивого снежного покрова ожидается: на севере, востоке и центре Казахстана - в середине ноября; на юге и западе Казахстана - во второй половине декабря. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков в декабре частое вторжение холодных воздушных масс с районов арктических морей обусловит холодную и снежную погоду в восточной половине республики, а в западной половине, с выносом теплых воздушных масс, ожидается теплая (выше нормы на 1°С) и малоснежная погода. Январь 2018 года, по данным синоптиков, будет малоснежным и холодным, что обусловлено господством Азиатского антициклона. В феврале ожидаются обильные снегопады, сильные ветра и метели.