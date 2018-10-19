Об этом стало известно на внеочередной сессии Уральского городского маслихата сегодня, 19 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено пресс-службой акимата Уральска На внеочередной сессии городского маслихата на обсуждение был вынесен вопрос о досрочном сложении  полномочий Сергея ДОЛИ. Как стало известно, от депутатского кресла Сергей ДОЛЯ отказался в связи с переходом на другую должность. Нужно отметить, что все присутствующие депутаты городского маслихата единогласно поддержали решение о досрочном прекращении полномочий депутата. Напомним, 8 октября Сергей ДОЛЯ был назначен на должность заместителя акима города Уральска вместо Алтынбека КАЙСАГАЛИЕВА, который в свою очередь возглавил управление строительства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.