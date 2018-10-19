Иллюстративное фото из архива "МГ" Средняя заработная плата казахстанцев во всех сферах увеличится на 9,1%, заявил на брифинге в Правительстве министр финансов РК Алихан Смаилов. - На трёхлетний период на реализацию Послания главы государства предусматривается 1,8 трлн тенге, из них со стороны правительства предусмотрено 1,28 трлн тенге. Из республиканского бюджета будет выделено 966 млрд тенге в течение последующих трёх лет, – сказал Алихан Смаилов. Он отметил, что на повышение размера минимальной заработной платы будет потрачено 288 млрд тенге на три года, из которых 85 млрд тенге – предназначены на повышение окладов гражданским служащим. - С учётом дополнительных мер средняя заработная плата по стране во всех сферах вырастет на 9,1%. Рост реальных доходов наседания, то есть за вычетом инфляции, составит 4,6% за год, – отметил министр 5 октября Президент поручил повысить казахстанцам минимальную заработную плату с 1 января 2019 года в полтора раза (с 28 до 42 тысяч тенге), а также повысить на 20% оклады медработникам, учителям, полицейским и военным. 12 октября в Минтруда и соцзащиты населения сообщили, что изменение минимальной заработной платы коснётся 8 млн казахстанцев, у которых уменьшится размер индивидуального подоходного налога. Также были названы профессии, где выплаты увеличатся на 35%. 16 октября в Министерстве здравоохранения РК отметили, что повышение зарплат коснётся 40 тысяч участковых врачей и медсестёр. Помимо этого оклады увеличатся также у всех медработников без категорий, санитарок и технических исполнителей.