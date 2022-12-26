«Чуть-чуть есть» - министр экономики о росте цен в канун Нового года

Он тратит 250 тысяч тенге в месяц на продукты, передаёт Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Затраты на продукты у министра национальной экономики Алибека Куантырова увеличились до 30 тысяч тенге в преддверии новогодних праздников. - Чек увеличился на определённое количество, опять же за счёт мандаринов, про которые вы меня спрашивали. Чуть-чуть есть (рост цен – прим. автора), сезонность сказывается всё-таки. Процентов на 10 увеличился, может быть чуть больше. Если в месяц на продукты уходит 250 тысяч тенге, то чек увеличился где-то на 25-30 тысяч тенге, – сказал Алибек Куантыров