- Чек увеличился на определённое количество, опять же за счёт мандаринов, про которые вы меня спрашивали. Чуть-чуть есть (рост цен – прим. автора), сезонность сказывается всё-таки. Процентов на 10 увеличился, может быть чуть больше. Если в месяц на продукты уходит 250 тысяч тенге, то чек увеличился где-то на 25-30 тысяч тенге, – сказал Алибек Куантыров в кулуарах сената.В ноябре глава Минэкономики высказался по поводу высоких цен на мандарины в Казахстане, заявив, что этот фрукт не является базовой потребностью для граждан. Тогда в магазинах мандарины продавали за 2 000 - 2 500 тенге за килограмм, на рынках можно было найти их за 1 800 тенге. Сейчас в продаже появились более дешёвые мандарины: фрукты из Пакистана продают по 700 тенге за килограмм, из Турции – по 1 500 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
«Чуть-чуть есть» - министр экономики о росте цен в канун Нового года
Он тратит 250 тысяч тенге в месяц на продукты, передаёт Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Затраты на продукты у министра национальной экономики Алибека Куантырова увеличились до 30 тысяч тенге в преддверии новогодних праздников. - Чек увеличился на определённое количество, опять же за счёт мандаринов, про которые вы меня спрашивали. Чуть-чуть есть (рост цен – прим. автора), сезонность сказывается всё-таки. Процентов на 10 увеличился, может быть чуть больше. Если в месяц на продукты уходит 250 тысяч тенге, то чек увеличился где-то на 25-30 тысяч тенге, – сказал Алибек Куантыров