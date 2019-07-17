Микрорайон в Зачаганске расстраивается с каждым годом. Здесь планируется застройка 13 жилых многоквартирных домов, в этом году ведется строительство семи из них. - До конца года мы планируем ввести в эксплуатацию пять многоквартирных жилых домов, это 774 квартиры. Также в этом микрорайоне будет введен в эксплуатацию дом для очередников МИО Западно-Казахстанской области, - сообщил руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев. Кроме того, мажилисмены ознакомились с планом застройки поселка Зачаганск, а также с подведением инфраструктуры. Депутаты зашли в новостройки, чтобы воочию убедиться в том, как идет воплощение государственной программы. Новые технологии позволяют за столь короткий срок возводить дома. - Разница, конечно, бросается в глаза. Я в 2003-2005 годах работал и жил здесь. И по сравнению с тем, каким город был тогда и сейчас – это огромная разница. Мне радостно за уральцев и тех, кто будет жить в этих домах. Представляется очень интересным опыт акимата Уральска по сносу ветхого жилья. Здесь разработаны интересные программы, и они реально работают. На месте снесенного старого жилья получают новые квартиры. И мы намерены этот опыт изучить в Парламенте, а также ставить вопрос о применении этого положительного опыта, - рассказал депутат мажилиса Парламента РК Канат Мусин. Также депутаты отметили заботу властей области о многодетных семьях. Ежегодно на строительство жилья для этой категории по поручению президента будут выделяться 50 миллиардов тенге. То есть 350 миллиардов на семь лет.