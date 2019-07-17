Иллюстративное фото из архива "МГ" Представители международной организации по защите животных встретились с руководством управления местной полицейской службы департамента полиции Актюбинской области. На встрече обсудили проблемы сохранения популяции сайги. Гостей интересовала техническая оснащенность подразделений природоохранной полиции и основные проблемы в борьбе с браконьерством. По словам начальника УМПС Каната Алиева, департаментом полиции проводится комплекс мероприятий по борьбе с браконьерством на сайгу, есть сдвиги по увеличению популяции краснокнижной сайги. В этом направлении полиция сотрудничает с РГП «Охотзоопром». Министерством внутренних дел уделяется большое внимание техническому оснащению подразделении природоохранной полиции. Но несмотря на это с начала года зарегистрировано шесть фактов охоты на сайгу. – Судьба сайги в ваших руках, так как сайга обитает на вашей территории. Увеличение популяция сайги зависит от системного подхода к данной проблеме, - сказал глава делегации Петер Варт. Участники встречи выразили надежду, что принимаемые меры по борьбе с браконьерством будут способствовать улучшению ситуации и сохранению биоразнообразия животного мира Казахстана.