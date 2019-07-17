Сезон кабачков в самом разгаре. Поэтому предлагаем Вам приготовить необычную пиццу из кабачка с помидорами. Попробуйте, такую вкусняшку: 500 гр. кабачка 3 яйца 4 ст.л.(с горкой) - муки 1 шт. помидор 100 гр.сыра 1 сосиска или немного колбаски, или что у вас есть мясного Зелень (можно любую, по вашему вкусу) 1 ч.л. разрыхлителя Специи по вкусу Кабачок промыть, очистить от кожицы и натереть на крупной терке. В миске с кабачком смешиваем яйца, специи, просеянную муку с разрыхлителем. Тесто для пиццы готово. Зелень измельчить. Сосиску или колбаску нарезать небольшими кусочками. Помидор полукольцами. Сыр на крупной терке. Форму для запекания смазать растит.маслом. Равномерно распределить тесто по форме. Сверху помидоры, потом сосиску, посыпать зеленью и сыром. Запекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно полчаса.