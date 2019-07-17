Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, во всех районах области 19 и 20 июля будет проводиться мобильная акция "Приемная на дороге". В специально оборудованных автобусах горожане смогут решить вопросы по действиям сотрудников полиции, административным штрафам, узнать о государственных услугах, которые оказываются органами внутренних дел, а также о возможностях цифровизации ОВД. – Всего в ЗКО будут действовать 20 мобильных пунктов приема граждан. Для удобства населения и решения возникающих вопросов в них так же будут работать начальники регистрационно-экзаменационных подразделений, дорожно-технического надзора и административной практики. Прием граждан будет осуществляться 19 и 20 июля с 10.00 до 19.00 по следующим адресам: проспект Абулхайыр хана, 159 возле здания ТД "Аяжан", по улице Чапаева 1/1, на площади имени В.Чапаева напротив гипермаркета "Акжол", - рассказали в департаменте полиции ЗКО. Вместе с тем, 19 и 20 июля с 9.00 до 12.00 участковые инспекторы, представители акимата, жилищных инспекций и КСК будут консультировать горожан по адресам улица Кунаева, в сквере ТД "Женис" и по улице Курмангазы во дворе дома №173, а с 15.00 до 18.00 в микрорайоне Строитель во дворах домов №4, №6 по улице Циолковского и по проспекту Евразия во дворе дома №57. – Кроме этого все интересующие вопросы вы можете задать по телефонам "горячей линии" 98-40-18, 8 777 688 78 28, - добавили в департаменте полиции ЗКО.