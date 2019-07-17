В апреле стадион «Акжайык» был передан в доверительное управление компании ТОО «BANEM». Она же является спонсором футбольного клуба. Был подписан договор, одним из условий которого стала замена искусственного газона. На нем еще в 2018 году запретили проводить матчи чемпионата Казахстана по футболу. Подрядчик - ТОО «Астана Спорт Строй и К» разместил заказ на заводе-изготовителе. Сейчас новый газон находится на пути в областной центр. - С начала июля стадион закрыт на ремонтные работы. Демонтаж газона проведен. На поле оборудуют дренажную и поливные системы. Планируется завершить работы в начале сентября, - проинформировал генеральный директор ФК "Акжайык" Азамат Шайхы. В связи с работами по реконструкции футбольного поля воспитанники футбольного центра проводят тренировки на стадионе "Юность". Там искусственное покрытие далеко от идеального. - Поле стадиона «Юность» предназначено для хоккея с мячом. Летом здесь стелят искусственный газон, но его качество оставляет желать лучшего. Поле стадиона имени Петра Атояна предназначено для матчей главной команды региона – ФК «Акжайык». Поэтому все с нетерпением ждем завершения работ по реконструкции. Дети занимаются по графику, тренировочный процесс продолжается, - отметил руководитель молодежного футбольного центра ФК "Акжайык" Виктор Каблов. Отметим, что подрядная организация ранее заменяла газоны на Астана-арене в городе Нур-Султан. На этом стадионе проводит матчи национальная сборная Казахстана.