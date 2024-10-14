Десятки миллионов переплатили жанаозенцы за вывоз мусора

Прокуроры Мангистауской области выявили факт завышения стоимости услуг, оплачиваемых потребителями за вывоз твердых бытовых отходов в Жанаозене.
— Общая стоимость за данные услуги формируется за счет суммирования всех тарифов за сбор, транспортировку, сортировку и захоронение отходов, которые утверждаются решением городского маслихата. В частности тариф для жителей города составил 433,46 тенге, из которых 87,87 тенге взимались за сортировку мусора. При этом установлено, что с ноября 2023 года сортировка твердых бытовых отходов фактически не осуществлялась, - говорится с общении прокуратуры региона.
Таким образом, более 152 тысяч потребителей, в том числе 1556 субъектов бизнеса, излишне оплатили услуги на общую сумму 117 млн тенге.
По акту прокурорского надзора, взимание тарифа за сортировку мусора прекращено, производится перерасчет необоснованно взысканных сумм.
Должностное лицо акимата города привлекли к дисциплинарной ответственности.
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