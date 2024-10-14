Десятки миллионов переплатили жанаозенцы за вывоз мусора

Прокуроры Мангистауской области выявили факт завышения стоимости услуг, оплачиваемых потребителями за вывоз твердых бытовых отходов в Жанаозене.

— Общая стоимость за данные услуги формируется за счет суммирования всех тарифов за сбор, транспортировку, сортировку и захоронение отходов, которые утверждаются решением городского маслихата. В частности тариф для жителей города составил 433,46 тенге, из которых 87,87 тенге взимались за сортировку мусора. При этом установлено, что с ноября 2023 года сортировка твердых бытовых отходов фактически не осуществлялась, - говорится с общении прокуратуры региона.