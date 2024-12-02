Один дома: в Казахстане могут запретить оставлять детей до 12 лет без присмотра

Детский омбудсмен Динара Закиева предложила законодательно запретить оставлять детей младше 12 лет одних дома. Эта инициатива связана с рядом трагических случаев, когда дети погибали в результате пожаров, находясь без присмотра взрослых.

Детский омбудсмен Динара Закиева предложила законодательно запретить оставлять детей младше 12 лет одних дома. Эта инициатива связана с рядом трагических случаев, когда дети погибали в результате пожаров, находясь без присмотра взрослых.

— Считаю необходимым проработать законодательные меры по запрету на оставление детей младше 12 лет без присмотра совершеннолетних лиц. Конечно, вместе с тем, необходимо, чтобы семьи, нуждающиеся в поддержке, были обеспечены программами помощи, предусмотренными государством, — отметила Закиева.

По ее данным, с начала этого года произошло 15 пожаров с гибелью детей, в большинстве случаев дети находились дома одни.

Трагические случаи пожаров, в которых погибли дети, продолжают шокировать Казахстан. Эти происшествия подчеркивают необходимость ужесточения мер безопасности и усиления ответственности за оставление детей без присмотра.

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