Девочку из Уральска не пустили в самолёт: авиакомпания выплатит моральную компенсацию

В столичном аэропорту 12-летнюю Зере не пустили на рейс Астана-Уральск и оставили в аэропорту совершенно одну. Ребенок, по словам матери, был в составе группы образовательного центра и летел из Америки в Уральск транзитом через Астану. Суд обязал Air Astana выплатить матери Зере (12-летней девочки) моральную компенсацию в размере 5 миллионов тенге

Инцидент произошел 20 июля. В столичном аэропорту 12-летнюю Зере не пустили на рейс Астана-Уральск и оставили в аэропорту совершенно одну. Ребенок, по словам матери, был в составе группы образовательного центра и летел из Америки в Уральск транзитом через Астану.

На регистрации сотрудники FlyArystan не зарегистрировали девочку. При этом они заверили сопровождающего, что сами посадят ее на борт после устранения якобы возникших технических неполадок. Оказалось, что девочке просто не хватило места.

Позже авиакомпания FlyArystan прокомментировала инцидент и принесла свои официальные извинения матери ребенка Жазире Мусиной и Зере. В компании заявили о готовности выплатить моральную компенсацию в 4 миллиона тенге. Однако Жазира Мусина заявила, что отказывается от денег и намерена судиться.

И вот, спустя три месяца суд поставил точку в этой истории. Как сообщил адвокат семьи Данильхан Шагатаев, после судебных тяжб семья добилась компенсации в пять миллионов тенге.

– Суд обязал Air Astana выплатить матери Зере (12-летней девочки - прим.) моральную компенсацию в размере 5 миллионов тенге. Мы победили. Мы с Жазирой Мусиной прошли долгий путь, чтобы доказать случившийся овербукинг. Сначала к нашей претензии отнеслись несерьезно, пока дело не вызвало общественный резонанс. Так как это был не первый случай, вместе с матерью ребенка решили идти до конца, чтобы добиться реальных изменений в части обеспечения прав несовершеннолетних пассажиров. И вот уже Комитет работает над поправками. Значит все было не зря, - написал он в Instagram.

Адвокат также уточнил, что у авиакомпании есть возможность подать апелляцию, если она будет не согласна с результатом.