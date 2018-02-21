Девочку с редким заболеванием из Уральска будут встречать волонтеры в Дании

28 февраля Камила НУГУМАШЕВА отправляется в Данию на лечение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Камила Нугумашева Как рассказал отец Камилы Олег НУГУМАШЕВ, сбор средств они не прекращали, им осталось собрать примерно тысячу евро. - Но несмотря на это, у нас уже готовы визы, оформлена страховка. Теперь 28 февраля мы выезжаем в Самару, потом через Москву полетим в Копенгаген. Там нас будут встречать и помогать волонтеры из Дании, - пояснил Олег НУГУМАШЕВ. - На свой страх и риск будем добираться своим ходом из аэропорта до клиники. Надеемся, что все пройдет хорошо. Напомним, Камиле НУГУ