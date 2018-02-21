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Происшествия Социум

Девочку с редким заболеванием из Уральска будут встречать волонтеры в Дании

28 февраля Камила НУГУМАШЕВА отправляется в Данию на лечение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Камила Нугумашева Как рассказал отец Камилы Олег НУГУМАШЕВ, сбор средств они не прекращали, им осталось собрать примерно тысячу евро. - Но несмотря на это, у нас уже готовы визы, оформлена страховка. Теперь 28 февраля мы выезжаем в Самару, потом через Москву полетим в Копенгаген. Там нас будут встречать и помогать волонтеры из Дании, - пояснил Олег НУГУМАШЕВ. - На свой страх и риск будем добираться своим ходом из аэропорта до клиники. Надеемся, что все пройдет хорошо. Напомним, Камиле НУГУ
Кристина Кобина
Девочку с редким заболеванием из Уральска будут встречать волонтеры в Дании
28 февраля Камила НУГУМАШЕВА отправляется в Данию на лечение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Камила Нугумашева Как рассказал отец Камилы Олег НУГУМАШЕВ, сбор средств они не прекращали, им осталось собрать примерно тысячу евро. - Но несмотря на это, у нас уже готовы визы, оформлена страховка. Теперь 28 февраля мы выезжаем в Самару, потом через Москву полетим в Копенгаген. Там нас будут встречать и помогать волонтеры из Дании, - пояснил Олег НУГУМАШЕВ. - На свой страх и риск будем добираться своим ходом из аэропорта до клиники. Надеемся, что все пройдет хорошо.
Напомним,  Камиле НУГУМАШЕВОЙ после рождения был поставлен диагноз "врожденный гиперинсулинизм", при этом заболевании поджелудочная железа вырабатывает много инсулина, который поглощает всю глюкозу в организме ребенка. Аппарат для измерения уровня инсулина в поджелудочной железе есть только в Дании и Турции. Девочке необходимо провести молекулярно-генетическое исследования генов и хирургическое лечение, иначе мозг новорожденный может быть поражен, после чего она останется инвалидом на всю жизнь. Однако наши врачи могут только поддерживать ее состояние, и то недолгое время. Родители продолжают сбор денежных средств, проводят благотворительные ярмарки. Отец Камилы обращался к министру труда РК на сайте электронного правительства. Немецкий фонд «Ein Herz fur Kinder» на лечение девочки выделил 10 тысяч евро.  Теперь родителям осталось собрать около 3 тысяч евро, сбор денег продолжается. Также 15 тысяч евро было перечислено из фонда "Клуб добряков". Все, кто желает помочь Камиле НУГУМАШЕВОЙ, могут позвонить по номерам телефонов родителей: 8 (707) 868-81-48, 8 (705) 504-10-15 или перевести денежные средства на счет АО «Народный банк Казахстана» № KZ536015823100123834 , БИН 960941000145 , АО «Каспий Банк» № KZ10722R000143405967, № карточки KZ78722С000016157304, АО «Казкоммерцбанк» № KZ57926001PN02699198, Киви кошелек 8 (705) 814 22 14 ИИН 821121302028. Фото предоставлено родителями девочки  
сбор средств лечение Камила Нугумашева редкое заболевание

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