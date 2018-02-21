Напомним, Камиле НУГУМАШЕВОЙ после рождения был поставлен диагноз "врожденный гиперинсулинизм", при этом заболевании поджелудочная железа вырабатывает много инсулина, который поглощает всю глюкозу в организме ребенка. Аппарат для измерения уровня инсулина в поджелудочной железе есть только в Дании и Турции. Девочке необходимо провести молекулярно-генетическое исследования генов и хирургическое лечение, иначе мозг новорожденный может быть поражен, после чего она останется инвалидом на всю жизнь. Однако наши врачи могут только поддерживать ее состояние, и то недолгое время. Родители продолжают сбор денежных средств, проводят благотворительные ярмарки. Отец Камилы обращался к министру труда РК на сайте электронного правительства. Немецкий фонд «Ein Herz fur Kinder» на лечение девочки выделил 10 тысяч евро. Теперь родителям осталось собрать около 3 тысяч евро, сбор денег продолжается. Также 15 тысяч евро было перечислено из фонда "Клуб добряков". Все, кто желает помочь Камиле НУГУМАШЕВОЙ, могут позвонить по номерам телефонов родителей: 8 (707) 868-81-48, 8 (705) 504-10-15 или перевести денежные средства на счет АО «Народный банк Казахстана» № KZ536015823100123834 , БИН 960941000145 , АО «Каспий Банк» № KZ10722R000143405967, № карточки KZ78722С000016157304, АО «Казкоммерцбанк» № KZ57926001PN02699198, Киви кошелек 8 (705) 814 22 14 ИИН 821121302028. Фото предоставлено родителями девочки
Девочку с редким заболеванием из Уральска будут встречать волонтеры в Дании
28 февраля Камила НУГУМАШЕВА отправляется в Данию на лечение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Камила Нугумашева Как рассказал отец Камилы Олег НУГУМАШЕВ, сбор средств они не прекращали, им осталось собрать примерно тысячу евро. - Но несмотря на это, у нас уже готовы визы, оформлена страховка. Теперь 28 февраля мы выезжаем в Самару, потом через Москву полетим в Копенгаген. Там нас будут встречать и помогать волонтеры из Дании, - пояснил Олег НУГУМАШЕВ. - На свой страх и риск будем добираться своим ходом из аэропорта до клиники. Надеемся, что все пройдет хорошо. Напомним, Камиле НУГУ