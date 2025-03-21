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Культура

Диетолог назвала вызывающие бессонницу продукты

Кроме того, такая пища может вызвать неприятные ощущения в ЖКТ. Всё это может помешать нормальному сну.
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Диетолог назвала вызывающие бессонницу продукты

Вечерний прием пищи может негативно повлиять на сон, например, если в него входят продукты с высоким содержанием кофеина.

— Хотелось бы отметить, что высоким содержанием кофеина отличаются не только кофе и крепкий чай, но и шоколад. Поэтому, если вы хотите заснуть без проблем, я бы рекомендовала исключить этот продукт в вечернее время, — посоветовала она.

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Также Михалева отметила, что в вечернее время стоит исключить жирную пищу — фастфуд, жареные продукты, жирное мясо и соусы. Они требуют длительного переваривания, заставляя работать органы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) долгое время.

Кроме того, такая пища может вызвать неприятные ощущения в ЖКТ. Всё это может помешать нормальному сну, подчеркнула диетолог.

Диетолог подчеркнула, что лучше ужинать за 2–3 часа до сна. Если поесть позже, активность пищеварения и выделение гормонов, регулирующих метаболизм (инсулина, глюкагоноподобного пептида), могут нарушить естественные процессы подготовки организма ко сну.

Ранее врач рассказала о передающихся через поцелуи вирусах и инфекциях.


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