Диетологи объяснили, как много нужно пить воды

Попробуйте разную воду

Важно понять, какая вода вам подходит. Для этого придётся попробовать разные варианты: фильтрованная отличается от кипячёной, а у минеральной от разных производителей разный состав и, соответственно, ощущения от жидкости. Возможно, придётся добавить воде вкус, цвет и запах.

Фильтрованная вода

Фильтрация может сильно менять вкус из-за того, что фильтр задерживает соли и минералы. Некоторые устройства смягчают воду или, наоборот, делают более жёсткой — выбор есть. Бывает, что первую неделю вода вкусная, а потом перестаёт радовать. Не стесняйтесь менять фильтр чаще, чем рекомендует производитель.

Вода в бутылках

Бренды наливают воду разной степени минерализации и с разным составом. У напитка в бутылках есть два минуса: это существенно дороже, чем фильтровать воду из-под крана, а ещё остаётся много пластика. Более экологичный вариант — большая тара по 20 литров: чистая вода всегда будет в доступе, а саму бутыль обычно просят вернуть, чтобы повторно использовать.

Газированная вода

Вода, в которую добавили углекислый газ, меняет вкус: становится более насыщенной и слегка кисловатой, а ещё у неё появляется текстура. Если не хочется покупать газировку, попробуйте найти сифон: с его помощью можно газировать любую воду, и она сразу станет лучше.

Минеральная вода

У минералок более насыщенный и разнородный вкус, а в зависимости от состава они могут быть и кислыми, и солёными, и слегка сладковатыми. Так что когда одна надоест, всегда можно купить воду другого бренда и попробовать что-то новое.

Сделайте доступную воду интереснее

Если нет возможности выбрать другую воду, стоит попробовать изменить характеристики той, что уже есть: добавить ей вкус, цвет или запах.

Вода с лимоном

Простой трюк, помогающий сделать воду привлекательнее: добавьте несколько капель лимонного сока или положите в бутылку пару долек лимона. Подкислённая вода ощущается как более интенсивное переживание, и её точно будет приятнее пить в жару.

Вода с фруктами и травами

Если не хочется пить кислое, положите в бутылку несколько ломтиков яблока, клубники или апельсина. Чтобы вкус проявился, дайте воде настояться в течение получаса. Фрукты можно предварительно заморозить, чтобы они не только отдавали вкус, но и охлаждали жидкость.

Некоторым людям нравится пить воду с кусочками огурца, а другим — добавлять травы, например тимьян, базилик и мяту.

Фруктовый лёд

Заморозьте фруктовый сок в форме для льда и добавляйте по несколько кубиков в бутылку, из которой пьёте воду. Вкус будет становиться насыщенней по мере таяния льда, и будет приятнее допивать воду до конца.

Сиропы и варенье

Пара чайных ложек сиропа или джема на литр воды поможет получать больше приятных ощущений от процесса питья. Жидкость выйдет существенно менее сладкой, чем если бы вы купили готовый напиток. Это не идеальный вариант, но когда цель — больше пить, все средства хороши.

Бокал вместо стакана

Бокал приятнее держать в руке, пить из него интереснее из-за необычной формы, и это просто красиво.

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