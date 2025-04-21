Дилеры продавали наркотики за криптовалюту в городе Казахстана

АФМ по Костанайской области ликвидировал канал сбыта наркотиков через социальные сети.

По информации kstnews.kz, подозреваемые с мая 2024 года организовали интернет-магазин в Telegram-канале по реализации наркотических средств, оплата за товар производилась как наличными, так и криптовалютой.

— В ходе обыска обнаружены и изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг, сотовые телефоны и 5 банковских карт. Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше 2 тысяч клиентов, проведено более 5 тысяч сделок по продаже наркотиков через платежные карты на сумму более 100 млн тенге, — комментирует руководитель управления АФМ РК Салтнат Кушербаева.

Для отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли через мессенджер Telegram дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты.

Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств, скрывая их незаконное происхождение.

Для транспортировки наркотических средств на преступные доходы подозреваемые приобрели 2 автомашины и мотоцикл, при этом оформив их на доверенных лиц.

На транспортные средства с санкции суда наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Актобе подростки ради контента позировали с оружием.

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