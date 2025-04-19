В Актобе подростки ради контента позировали с оружием

Полиция Актюбинской области во время проверки соцсетей наткнулась на вызывающие публикации. В TikTok подростки 16–17 лет позировали с огнестрельным и холодным оружием. Правоохранители быстро выяснили, кто они. Всех шестерых доставили в полицию для разбирательства.

— Выяснилось, что пятеро из них являются студентами высших и средне-специальных учебных заведений Актобе, а один — ученик старших классов районной школы. У одного из подростков был изъят газовый пистолет. По словам самих несовершеннолетних, публикации были сделаны «ради контента» и не имели цели запугивания или пропаганды насилия, — сказано в сообщении.

С подростками и их родителями провели профилактические беседы. Ребят поставили на учёт, а публикации удалили. В учебных заведениях теперь проводят дополнительные занятия, чтобы не допустить повторения подобных случаев.

Полиция напомнила, что с 10 апреля по всей стране проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». В это время усиливаются проверки, ведётся наблюдение за соцсетями, чтобы вовремя выявлять и предотвращать правонарушения среди несовершеннолетних.