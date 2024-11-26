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Социум

Поддельные дипломы и премии: Антикор устроит проверку в ЗКО

Особое внимание будет уделено вопросам подделки дипломов, наличию «мертвых душ» и необоснованным премиям.
Жулдызхан Хасангалиева
Поддельные дипломы и премии: Антикор устроит проверку в ЗКО

В антикоррупционной службе по ЗКО сообщили, что в области начат внешний анализ коррупционных рисков в сфере туризма за период 2020–2024 годов. Такой анализ проводится для выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.  

Специалисты проверят следующие направления:

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  • рынок туристических услуг;
  • туристическую инфраструктуру;
  • государственные закупки;
  • реализацию инвестиционных проектов;
  • меры государственной поддержки;
  • лицензирование туроператорской деятельности;
  • деятельность туристских информационных центров.

Особое внимание будет уделено вопросам подделки дипломов, наличию «мертвых душ» и необоснованным премиям.

Граждане могут внести свои предложения и отзывы по указанной сфере, обратившись по электронной почте anticorruptionzko@mail.ru или по телефону 8 (7112) 98-47-72.

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