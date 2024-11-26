Поддельные дипломы и премии: Антикор устроит проверку в ЗКО

В антикоррупционной службе по ЗКО сообщили, что в области начат внешний анализ коррупционных рисков в сфере туризма за период 2020–2024 годов. Такой анализ проводится для выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.
Специалисты проверят следующие направления:
- рынок туристических услуг;
- туристическую инфраструктуру;
- государственные закупки;
- реализацию инвестиционных проектов;
- меры государственной поддержки;
- лицензирование туроператорской деятельности;
- деятельность туристских информационных центров.
Особое внимание будет уделено вопросам подделки дипломов, наличию «мертвых душ» и необоснованным премиям.
Граждане могут внести свои предложения и отзывы по указанной сфере, обратившись по электронной почте anticorruptionzko@mail.ru или по телефону 8 (7112) 98-47-72.