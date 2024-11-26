Поддельные дипломы и премии: Антикор устроит проверку в ЗКО

В антикоррупционной службе по ЗКО сообщили, что в области начат внешний анализ коррупционных рисков в сфере туризма за период 2020–2024 годов. Такой анализ проводится для выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Специалисты проверят следующие направления:

рынок туристических услуг;

туристическую инфраструктуру;

государственные закупки;

реализацию инвестиционных проектов;

меры государственной поддержки;

лицензирование туроператорской деятельности;

деятельность туристских информационных центров.

Особое внимание будет уделено вопросам подделки дипломов, наличию «мертвых душ» и необоснованным премиям.

Граждане могут внести свои предложения и отзывы по указанной сфере, обратившись по электронной почте anticorruptionzko@mail.ru или по телефону 8 (7112) 98-47-72.