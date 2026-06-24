В ЗКО на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят 21,9 млрд тенге

Руководитель департамента КРЕМ МНЭ РК по ЗКО Гульжаз Казбекова на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказала о ходе реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. По её словам, в области в рамках нацпроекта реализуются 10 крупных проектов общей стоимостью 21,9 миллиарда тенге. Работы охватывают сферы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Теплоснабжение

АО "Жайыктеплоэнерго" проводит реконструкцию тепломагистралей №6 и №7 общей протяженностью более 3,5 километра, а также обновляет внутриквартальные тепловые сети в микрорайоне "Строитель" протяженностью 8,82 километра. После завершения работ теплоснабжением будут обеспечены свыше 46 тысяч потребителей, включая жилые дома, социальные объекты и предприятия. Стоимость проектов составляет 6,1 миллиарда тенге.

Электроснабжение

ТОО "Западно-Казахстанская РЭК" модернизирует линии электропередачи, распределительные сети и трансформаторные подстанции. Работы ведутся в Бурлинском, Чингирлауском и Каратобинском районах, а также в Уральске. Это позволит повысит надежность электроснабжения для более чем 200 тысяч жителей региона. Общая стоимость работ - 10 миллиардов тенге.

Водоснабжение и водоотведение

ТОО "Батыс су арнасы" занимается реконструкцией насосных станций ПНС-20, КНС-1 и КНС-29, и бурением пяти дополнительных скважин для расширения подземного водозабора Уральска. После модернизации должна повысится стабильность водоснабжения. Стоимость проектов - 5,8 миллиарда тенге.

Также Казбекова сообщила, что с начала 2026 года в департамент поступило 13 заявок на утверждение тарифов. По 11 из них решения уже приняты, одна заявка была отозвана, еще одна находится на рассмотрении. До 1 июля департамент утвердил тарифы для ряда субъектов естественных монополий, в том числе АО "Жайыктеплоэнерго", ТОО "Западно-Казахстанская РЭК", ТОО "Батыс су арнасы", АО "Аксайгазпромэнерго" и ТОО "Аксайжылукуат". Решения приняты в рамках реализации Национального проекта и действуют до окончания установленного срока. Между тем за первое полугодие 2026 года в отношении двух субъектов естественных монополий - ГКП "Коммунал" и ИП "Дубицкий" - были возбуждены административные дела. По итогам их рассмотрения наложены штрафы на общую сумму 1,29 миллиона тенге.