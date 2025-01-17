Для безработных жителей Атырау идёт набор на курсы по строительным профессиям

Обучение пройдет по следующим специальностям: электромонтажник, монтажник КИП, трубомонтажник и сварщик металлоконструкций. Продолжительность курса – от 2 до 2 с половиной месяцев – в зависимости от выбранной специальности.

Управление координации занятости и социальных программ Атырауской области совместно с ТОО «Тенгизшевройл» продолжают организацию обучения для безработных жителей Атырауской области. В ней могут принять участие жители Атырауской области старше 18 лет, а также демобилизованные работники Тенгизского месторождения, проживающие на территории региона.

— Обучение пройдет по следующим специальностям: электромонтажник, монтажник КИП, трубомонтажник и сварщик металлоконструкций. Продолжительность курса – от 2 до 2 с половиной месяцев – в зависимости от выбранной специальности. Кандидаты смогут выбрать дисциплину, по которой пройдут тестирование, включающее 15 вопросов на определение базового уровня знаний, — рассказали в управлении координации занятости и социальных программ.

Отбор пройдёт с 20 по 31 января 2025 года в учебном центре Высшего колледжа «APEC Petrotechnic». Обучение планируют начать 3 февраля 2025 года. Отметим, что в прошлом году аналогичные курсы обучения ТОО «Тенгизшевройл» прошли 168 человек. В этом году планируют обучить порядка 125 человек.