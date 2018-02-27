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Социум

Для отвода талой воды на реках ЗКО будут резать лед

Толщина промерзания грунта в 2018 году в два раза больше, чем в 2017 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Из-за большой толщины промерзания грунта талая вода не сможет впитаться в землю и поэтому разольется на большой площади, что может привести к подтоплению некоторых участков. Начальник ДЧС ЗКО Жасулан ЖУМАШЕВ рассказал, что для отвода талой воды на реках ЗКО будут резать лет. - Толщина льда на реке Урал составила 31-40 сантиметров. Однако взрывать лед мы в этом году не будем. Чтобы талая вода не разлилась, на территории поселков и города мы бу
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Для отвода талой воды на реках ЗКО будут резать лед
Толщина промерзания грунта в 2018 году в два раза больше, чем в 2017 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Из-за большой толщины промерзания грунта талая вода не сможет впитаться в землю и поэтому разольется на большой площади, что может привести к подтоплению некоторых участков. Начальник ДЧС ЗКО Жасулан ЖУМАШЕВ рассказал, что для отвода талой воды на реках ЗКО будут резать лет. - Толщина льда на реке Урал составила 31-40 сантиметров. Однако взрывать лед мы в этом году не будем. Чтобы талая вода не разлилась, на территории поселков и города мы будем вдоль берегов прорезать лед, чтобы вода уходила в реки, - пояснил Жасулан ЖУМАШЕВ. Также начальник ДЧС ЗКО объяснил, что снега в области зимой выпало мало, но его все равно надо вывозить из дворов и территорий, прилегающих к жилым домам. - Чтобы не произошло подтопление домов необходимо вывезти снег с территории дворов. Сейчас сотрудники ДЭПа очищают водопропускные каналы и арыки, чтобы не возникло проблем весной, - заявил Жумашев. Стоит отметить, что в Ириклинском водохранилище в марте ожидается приток воды выше, чем в прошлом году, однако это не грозит ЗКО паводком. - На сегодняшний день сброс воды с Ириклинского водохранилища составляет 20 кубических метров в секунду, что на 5 кубических метров меньше прошлогоднего уровня. По нашим данным, в областях Российской Федерации, которые граничат с ЗКО, снега выпало в 1,5 раза меньше нормы, поэтому большой воды мы от них не ждем, - заявил начальник ДЧС. К слову, сейчас уровень воды в реке Урал не превышает прошлогоднего показателя.
паводок лед

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