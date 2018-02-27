Для отвода талой воды на реках ЗКО будут резать лед

Толщина промерзания грунта в 2018 году в два раза больше, чем в 2017 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Из-за большой толщины промерзания грунта талая вода не сможет впитаться в землю и поэтому разольется на большой площади, что может привести к подтоплению некоторых участков. Начальник ДЧС ЗКО Жасулан ЖУМАШЕВ рассказал, что для отвода талой воды на реках ЗКО будут резать лет. - Толщина льда на реке Урал составила 31-40 сантиметров. Однако взрывать лед мы в этом году не будем. Чтобы талая вода не разлилась, на территории поселков и города мы бу