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Социум

До 40% с 1 января: Олжас Бектенов поручил поднять зарплаты участковым врачам и медсестрам

Также Минздраву совместно с региональными акиматами поручено обеспечить своевременное возведение и ввод в эксплуатацию 70 объектов здравоохранения.
Варвара Тыщенко
До 40% с 1 января: Олжас Бектенов поручил поднять зарплаты участковым врачам и медсестрам
Изображение создано с помощью ИИ (Gemini)

В Казахстане с 1 января следующего года планируется ощутимый рост заработных плат медработников первичного звена. На заседании правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поручил профильным ведомствам заложить необходимые средства в проект трёхлетнего бюджета.

Глава Кабмина подчеркнул необходимость модернизации системы первичной медико-санитарной помощи, сделав главный акцент на профилактике и раннем выявлении болезней.

- Необходимо расширить полномочия врачей общей практики в части принятия клинических решений, самостоятельного назначения диагностических исследований. Министерствам здравоохранения и финансов предусмотреть в проекте трехлетнего бюджета расходы на повышение заработной платы участковых врачей и медицинского персонала до 40% с 1 января следующего года, - заявил Олжас Бектенов.

Кроме того, Минздраву совместно с региональными акиматами поручено обеспечить своевременное возведение и ввод в эксплуатацию 70 объектов здравоохранения. В их число входят восемь перинатальных центров и девять многопрофильных детских больниц. Также Правительство проработает вопрос строительства новых типовых межрегиональных филиалов Национального центра детской реабилитации.

Напомним, накануне Президент Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана поручил повысить размер минимальной заработной платы в стране до 110 тысяч тенге.

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